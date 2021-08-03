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Metropoll anketi: Halkın yüzde 60'ı Türkiye'nin kötüye gittiğini düşünüyor

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AKP seçmeninin çeyreği, MHP seçmeninin yarısı "Türkiye kötüye gidiyor" dedi
Metropoll anketi: Halkın yüzde 60'ı Türkiye'nin kötüye gittiğini düşünüyor

Metropoll Araştırma'nın anketine göre, halkın yüzde 27'si Türkiye'nin iyiye gittiğini, yüzde 59'u kötüye gittiğini düşünüyor. 

Metropoll Araştırma, haziran ayında Türkiye'nin gidişatı konusunda yaptığı anketinin sonuçlarını paylaştı. 

Ankette katılımcılara, "Genel olarak düşündüğünüzde Türkiye iyiye doğru mu gidiyor, yoksa kötüye doğru mu gidiyor" sorusu yöneltildi. 

Yüzde 27,4'lük kesim "iyiye gidiyor" yanıtını verirken, yüzde 59,4'lük kesim ise "kötüye gidiyor" dedi. 

AKP'lilerin yüzde 28'i, MHP'lilerin ise yarısı Türkiye'nin kötüye gittiğini söyledi. 

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