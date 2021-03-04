MetroPOLL: Erdoğan’a ‘görev onayı’ vermeyenlerin oranı verenlerden yüksek

MetroPOLL Araştırma, TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘görev yapma şekli’ne onay vermeyenlerin sayısının, onay verenlerden fazla olduğunu bildirdi.

Araştırma şirketi, ‘Türkiye’nin Nabzı – Şubat 2021’ anketinden bir bölümü Twitter hesabından yayınladı.

Buna göre, katılımcıların yüzde 47.8’i, ‘Genel olarak düşündüğünüzde, Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz’ sorusuna “Hayır” yanıtı verdi.

Bu soruya “Evet” diyenlerin oranı ise yüzde 46’da kalırken, yüzde 6.2’lik kesim fikrinin olmadığını belirtti.

Erdoğan’ın görev onayına bakıldığında ise onay vermeyenlerin oranının son dönemde arttığı görüldü. Buna karşılık, onayların oranı ise bir süredir yüzde 50’nin altında.