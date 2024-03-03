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MetroPOLL: İstanbul’da İmamoğlu 3 puan önde, CHP 2 puan geride

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MetroPOLL Araştırma’nın anketlerine göre İstanbul belediye başkanlığı yarışında Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum’un üç puan önünde. Parti olaraksa CHP AKP’nin iki puan gerisinde.
MetroPOLL: İstanbul’da İmamoğlu 3 puan önde, CHP 2 puan geride

MetroPOLL Araştırma’nın kurucu ve yöneticisi Özer Sencar, 21-22 Şubat’ta düzenlenen anketinin sonuçlarını dün paylaşmıştı. Buna göre CHP adayı İmamoğlu, AKP ve MHP’nin adayı Murat Kurum’un 3,3 puan önünde. Ankete göre kararsız ve protesto oylar dağıtılınca İmamoğlu yüzde 43,5, Kurum yüzde 40,2 oranında oy alıyor.

Sencar, şimdi de partilerin oy oranına yönelik bir anket paylaştı. Aynı tarihlerde düzenlenen ankette katılımcılara “Bu pazar bir milletvekili seçimi olursa hangi siyasi partiye oy verirsiniz” sorusu soruldu.

Kararsız, cevapsız ve protesto oylar dağıtılınca partilerin oy oranı şöyle çıkıyor:

  • AKP: Yüzde 33,1
  • CHP: Yüzde 31,0
  • DEM: Yüzde 9,9
  • MHP: Yüzde 6,5
  • İYİ Parti: Yüzde 6,3
  • Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,6
  • Zafer Partisi: Yüzde 2,7
  • Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1,9

 

 
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