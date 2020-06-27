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Miçotakis ve Erdoğan, "karşılıklı turizm ve sınırların açılmasını görüştü"

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Miçotakis ve Erdoğan, "karşılıklı turizm ve sınırların açılmasını görüştü"
Miçotakis ve Erdoğan, "karşılıklı turizm ve sınırların açılmasını görüştü"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, Covid-19 salgınının ülke ilişkilerine etkisi noktasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başbakan Miçotakis'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, iki lider, sınırların açılması ve karşılıklı turist kabulüne ilişkin konuştu.

Farklı başlıklarda yaşanan gerginliklerin gölgesinde gerçekleşen görüşmede, iki liderin gerilim konusu olan başlıklar üzerinde durmadıkları ancak "iletişim kanallarının açık tutulması konusunda" aynı fikirde oldukları kaydedildi.

Reuters ajansına konuşan Yunan yetkililer, Miçotakis ve Erdoğan'ın ilişkilerin fazla gergin olduğu konusunda da aynı fikirde olduklarını belirtiyor.

Bir Yunan yetkili, "İki taraf konuşmazsa, gerginliğin azaltılması mümkün olmaz" dedi.

Türkiye'nin 27 Kasım 2019'da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile imzaladığı deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırası, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde kıta sahanlığı konusunda yeniden gerginliğe neden olmuştu.

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