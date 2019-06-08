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Mikroskobun Öğrenince Çok Şaşıracağınız İcat Edilme Nedeni

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Birçok alanda kullanılan mikroskop günümüzde bilim için çok önemli bir yerde fakat ilk icat edildiğindeki kullanım amacı, günümüzdeki kullanım amacına pek benzemiyor gibi.
Mikroskobun Öğrenince Çok Şaşıracağınız İcat Edilme Nedeni

Günümüzde bilim insanları tarafından birçok alanda kullanılan mikroskop, hastalıkları keşfetmemizde, yeni teknolojiler elde etmemizde ve bunun gibi sayısız şekillerde bizlere yararlı buluşlar sağlıyor. Peki, hepimizin bildiği mikroskop acaba ilk olarak kimin aklına geldi ve ne için kullanıldı? Gelin hep birlikte bakalım.

Tahmin edilenin aksine mikroskobu ilk kullanan insanlar, bilim insanı değildi. İşçilerdi. 17. Yüzyılda Hollandalı Antonie van Leeuwenhoek (“Mikrobiyolojinin babası” olarak da bilinir), mikroskobu ilk icat eden kişidir. Kendisi bir kumaş tüccarı olduğu için aldığı kumaşlardaki küçük yırtıkları ve kalitesini kontrol etmek amacıyla böyle bir alet icat etti.

 

Leeuwenhoek, icat ettiği bu mikroskoba başka parçalar ekleyerek insanoğlu için yeni bir çağın kapılarını açtı. Mikroskop ile artık Kökbacaklılar ve kan hücrelerinin gizemli dünyasını gözlemleyebiliyorduk.

1882 yılında Robert Koch, bu icat edilen mikroskop ile bakterileri inceleyerek, verem ve kolera gibi hastalıkların ardındaki bakterileri keşfedip sayısız hayat kurtarmıştır. 1930 yılında elektron mikroskobu icat edildi ve bilim, bir seviye daha öteye taşındı. Artık bilim insanları, virüsler ve daha küçük şeyleri (örneğin hidrojen atomu gibi) çok rahat inceleyebiliyorlardı.

 

Günümüzde, her yıl 8 milyar dolar mikroskop harcaması yapılıyor. Kumaş yırtıklarını tespit edip kar getireceği planlanan icat, günümüzde milyar dolarlar kazandırıyor. Küçük çaplı işlerin büyük geri dönüşleri var gibi gözüküyor. :)

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