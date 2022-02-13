  • BIST 2.051,05
  • Altın 800.89129
  • Dolar 13.5003
  • Euro 15.3124
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Mısır’da Asırlara Meydan Okuyan Osmanlı Mirası: Ali Lebib Türk Evi

» »
Osmanlı İmparatorluğu'nun Mısır’da hüküm sürdüğü dönemlerde başkent Kahire’de inşa edilen Türk Evi, aradan geçen yaklaşık 250 yıla rağmen ihtişamını koruyor.
Mısır’da Asırlara Meydan Okuyan Osmanlı Mirası: Ali Lebib Türk Evi

Mısır Turizm Bakanlığının resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahire’nin güneyindeki Selahaddin Kalesi bölgesinde 18. yüzyılın sonlarına doğru Türkler tarafından inşa edilen yapı günümüzde müze olarak kullanılıyor.

18. yüzyılın sonlarına doğru iki kardeş İbrahim ve Ömer el-Malatyalı tarafından yaptırılan Türk Evi, Mısırlılar arasında Evin eski sorumlusu olan Ali Lebib’e ithafen "Ali Lebib Evi" olarak da anılıyor.

"İnşasının üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen hala muhteşem mimari yapısını koruyor"

Türk Evi'ni ziyaret eden Menar Mahmud  tarihi yapının fotoğraflarını sosyal medyada ilk gördüğünde eserin mimari yapısından etkilendiğini aktardı.

Sosyal medyada mekana ait fotoğrafları görmesinin ardından ilk fırsatta Türk Evi'ni ziyaret ettiğini belirten Mahmud şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlarımla beraber geldim. Evin mimari yapısını çok beğendim. İnşasının üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen hala muhteşem mimari yapısını koruyor. Evin hemen her köşesinde hatıra fotoğrafı çektirdim. Herkese tavsiye edeceğim."

"Evin duvarlarındaki desen ve süslemeler büyüleyici"

Türk Evi'nin bir başka ziyaretçisi Merve Salah ise Selahaddin Kalesi'ni ziyarete geldiğini ancak uzaktan gördüğü Türk Evi'ni merak ettiğini söyledi.

Tarihi yapılara ilgi duyduğunu ifade eden Salah, "Evi görmeye karar verip, içeri girdiğimde ‘meşrabiyye’ olarak isimlendirilen muhteşem yapıya sahip olan balkonu ve Evin mimarisi dikkatimi çekti. Ayrıca, yapının duvarlarındaki desen ve süslemeler de büyüleyici." dedi.

"Sanatçılar Evi" olarak da bilinen yapının balkonunda İstanbul tablosu asılı

Kahire’deki Selahaddin Kalesi, Kavalalı Mehmet Ali Paşa Camii ve Er-Rifai gibi tarihi yapıların da yer aldığı bölgede bulunan Türk Evi, bölge halkı tarafından "Sanatçılar Evi" olarak da adlandırılıyor.

İki katlı Türk Evi'nin "meşrabiyye" olarak isimlendirilen balkonunda, ziyaretçileri yağlı boya ile resmedilmiş eski bir İstanbul tablosu karşılıyor. Tabloda, Topkapı Sarayı, Ayasofya-i Kebir Camii ve Sultanahmet Camii çizimleri yer alıyor.

Birinci katta erkek misafirlerin bekleyeceği büyük bir salona sahip Evin ikinci katında ise haremlik bulunuyor. Pencerelerin önünde Osmanlı evlerinin vazgeçilmez klasiği olarak bilinen ahşaptan yapılmış arabesk tarzı kafesler göze çarpıyor.

Mısır Turizm Bakanlığının resmi sitesindeki bilgilere göre, Türk Evi 20. yüzyılın sonuna doğru ihmal edilmiş, 21. yüzyılın başlarında yeniden restore edilip, müze olarak yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılmış.

Hafta boyunca sabah 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ziyarete açık olan tarihi mekanın giriş ücreti yerli ve yabancı turist sınıflandırmasına göre 5 ile 15 cüneyh (yaklaşık 32 cent ile 1 dolar) arasında değişiyor. Öğrenciler için ise bilet fiyatlarına yaklaşık yüzde 50 indirim uygulanıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tunuslu Hakimler, Yüksek Yargı Konseyi'nin Feshedilmesini Protesto İçin Grevde09 Şubat 2022 Çarşamba 20:38
  • Batının Köle Ticareti Geçmişi09 Şubat 2022 Çarşamba 18:45
  • Kongo'da şiddetli rüzgar nedeniyle 300 hane yıkıldı, 5 çocuk kayboldu08 Şubat 2022 Salı 22:53
  • Fransız gazeteci Mali'den sınır dışı edildi08 Şubat 2022 Salı 15:02
  • Gine'de Türk Bayraklı Teknede 528 Kilo Kokain Ele Geçirildi08 Şubat 2022 Salı 01:14
  • Yunan Devlet Ajansının Kahire muhabiri ölü bulundu06 Şubat 2022 Pazar 20:30
  • Kongo’da Elektrik Akımına Kapılan 26 Kişi Hayatını Kaybetti02 Şubat 2022 Çarşamba 20:50
  • Gine Bissau'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı Etrafında Silah Sesleri Duyuldu01 Şubat 2022 Salı 19:34
  • Kız çocuklarına lise zorunluluğu çağrısı!01 Şubat 2022 Salı 11:19
  • Mali’den Fransız Büyükelçiye Ülkeyi Terk Etmesi İçin 72 Saat31 Ocak 2022 Pazartesi 23:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti