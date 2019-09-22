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Mısır'da Korku duvarı yıkıldı! Darbeciye karşı halk sokaklarda: Çok sayıda gözaltı var

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Mısır'da Korku duvarı yıkıldı! Darbeciye karşı halk sokaklarda: Çok sayıda gözaltı var
Mısır'da Korku duvarı yıkıldı! Darbeciye karşı halk sokaklarda: Çok sayıda gözaltı var

Mısır'da cuma akşamı Tahrir Meydanı'na çıkan Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi karşıtı göstericilerin protestoları, farklı şehirlere de yayılarak devam etti. AFP, 74 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

 

2011’de Arap Baharı olarak adlandırılan ve eski devlet başkanı Hüsnü Mübarek’i deviren protesto gösterilerinin kilit noktalarından biri olan Tahrir Meydanı’nda yüzlerce kişi protestolara katıldı, “Sisi istifa” sloganları attı.

Süveyş’te de yaklaşık 200 kişi sokağa çıkarak Sisi’nin istifa etmesi için çağrı yaptı. Polis, burada da göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

İskenderiye basta olmak üzere ülkenin diğer şehirlerinde de protesto gösterileri oldu. AFP, 74 kişinin gözaltına alındığını duyurdu ancak henüz gözaltılarla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

BBC Türkçe’nin haberine göre; gösteriler, ilk olarak Sisi’ye yönelik yolsuzluk iddiaları sonrasında başlamıştı. Sisi, iddiaları “yalan ve iftira” diyerek reddetti.

MİLYONLUK PROTESTO ÇAĞRISI

İspanya’da yaşayan Mısırlı iş adamı ve oyuncu Muhammed Ali, Sisi’nin lüks içinde yaşadığı videoları paylaşarak, devlet başkanını, sefalet içinde yaşayan halkın parasını harcamakla suçluyor. Eylül ayı başından beri paylaştığı videoların ardından cuma akşamı halkı sokağa çıkmaya çağırmış; çağrısı karşılık bulmuştu.

Muhammed Ali, cumartesi günü de bir video paylaştı. “Gösterilerin ilk etabının başarılı olduğunu” söyleyerek 27 Eylül Cuma günü için de “Milyonluk protesto” çağrısı yaptı. “Sisi işe yaramaz, inşallah gelecek Cuma sonu gelecek” dedi.

NextFriday (gelecek cuma) etiketiyle yaptığı paylaşımın ardından, 26 binden fazla tweet’te bu etiket kullanıldı, ülkede en fazla kullanılan etiketlerden biri oldu.

Ali, Savunma Bakanı Muhammed Zaki ile İçişleri Bakanı Mahmud Tevfik’e de gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Sisi ise, Mısırlılara karşı “sadık ve dürüst” olduğunu söylüyor.

14 Eylül’de, Muhammed Ali’nin videoları paylaşılmaya devam ederken bir açıklama yapan Sisi, başkanlık saraylarının kendisine değil ülkeye ait olduğunu söyleyerek, daha fazla saray inşa etmeye devam edeceğini açıklamıştı.

Cuma günü geç saatlerde de Twitter üzerinden Devlet Başkanı Sisi’ye istifa çağrısı yapan etiketler, trendler arasına girmişti.

ULUSLARARASI BASINA UYARI

Ülkede 2013 yılından bu yana protesto gösterileri düzenlemenin yasak olması nedeniyle, bu eylemlerin beklenmedik olduğu belirtiliyor.

BBC muhabiri Sally Nabil, “Birkaç gün önce bu, pek çok Mısırlı için düşünülemeyecek bir senaryoydu. Devlet Başkanı Sisi’nin göreve geldiği 2014 yılından beri herhangi bir protestocu Tahrir Meydanı’na adımını atmadı” dedi.

Cumartesi günü Mısır’da bir dizi sosyal hareket ve siyasi parti, hükümet karşıtı gösterilere desteklerini açıkladı.

Bu kuruluşlar cuma günkü protestoların, “korku ve çaresizlik duvarının yıkılışının başlangıcını oluşturduğunu” kaydettiler.

Devlet Enformasyon Servisi (SIS) cumartesi günü bir açıklamaya yayımlayarak, ülkede görev yapan yabancı medya kuruluşu çalışanlarını “profesyonel standartlarda gazetecilik yapmaları” ve “sosyal medyayı haber kaynağı olarak kullanmama” konusunda uyardı.

Açıklamanın, “SIS’in 24 saat boyunca yabancı medya kuruluşlarının Kahire’de çalışmasına izin verilen muhabirleri aracılığıyla nasıl yayınlar yaptığının takip edilmesinden sonra” yapıldığı bildirildi.

DARBEYLE GÖREVE GELDİ

Abdülfettah el Sisi, 2013 yılında Mısır’ın ilk demokratik seçimle başa gelmiş devlet başkanı olan Müslüman Kardeşler’in adayı Muhammed Mursi’yi deviren askeri darbenin başını çekmişti.

İnsan hakları örgütleri, o zamandan beri muhaliflere yönelik baskı politikası sonucunda on binlerce kişinin gözaltına alındığını kaydediyor.

2013’te Sisi karşıtı gösterilerde polis protestoculara ateş açmış, ölen ve yaralananlar olmuştu.

Mısır’da bu yıl içerisinde düzenlenen referandumda Sisi’nin 2030’a kadar görevde kalmasını sağlayan anayasal değişiklikler onaylanmıştı. Referanduma katılım oranı yüzde 44 olmuştu.

Sisi, 2018’deki ciddi bir muhalefetten yoksun olarak yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde yüzde 97 oranında oy almıştı.

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