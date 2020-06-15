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Mısır'da Kovid-19 Nedeniyle 91 Kişi Daha Yaşamını Yitirdi

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Mısır'da Kovid-19 Nedeniyle 91 Kişi Daha Yaşamını Yitirdi
Mısır'da Kovid-19 Nedeniyle 91 Kişi Daha Yaşamını Yitirdi

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 91 kişi daha yaşamını yitirdi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 91 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplam can kaybının 1575'e yükseldiği belirtildi.

Enfekte olan kişi sayısının 1618 artarak 44 bin 598'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, şu ana kadar 11 bin 931 hastanın sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Söz konusu vaka sayısıyla Mısır'da virüsün ilk kez tespit edildiği 14 Şubat'tan bu yana en yüksek artış kaydedilmiş oldu.

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