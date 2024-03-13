  • BIST 8955.55
  • Altın 2227.053
  • Dolar 32.0909
  • Euro 35.1039
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKASibel Tatar, İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konserini izledi

Moldova: Merkezi yönetim ile Gagauz Türkleri arasındaki ilişkiler geriliyor

» »
Moldova'da Ortodoks Hristiyanlardan oluşan küçük Türk azınlık, SSCB'nin dağılışından sonra kısa süreli bağımsızlık ilan etti. Ana dilleri Türkçe olmasına rağmen 135 bin Gagauzun büyük kısmı şimdilerde Rusça konuşuyor.
Moldova: Merkezi yönetim ile Gagauz Türkleri arasındaki ilişkiler geriliyor

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi, Kişinev-Komrat ilişkisindeki sorunları ve Gagauz Türklerinin haklarını yeniden gündeme taşıdı.

Gagauz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü Gagauz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüMikhail Metzel/Sputnik/AP/Pool

Gagauz Özerk Yeri Başkanı Gutsul, geçen hafta Rusya’nın Soçi şehrinde Dünya Gençlik Forumu toplantısına katıldı. Gutsul, burada Rus lider Vladimir Putin ile de görüştü.

Moldova yönetimi, Gutsul'un Putin ile görüşmesini olumlu karşılamadı.

Gagauz yönetimindeki Şor Partisi, açıklamasında, görüşme nedeniyle Gutsul’un gözaltına alınması için Moldova yönetiminin hazırlık yaptığını ileri sürdü.

Aynı gün Paris'te Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Sandu, görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Macron'la görüşmemiz, Rusya ve temsilcilerinin ülkeme ilave baskı uygulama yönündeki yeni girişimleri bağlamında gerçekleşiyor." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sandu’nun yasaların arkasına saklanarak Gutsul ile hesaplaştığını ileri sürdü.

Eski Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon da Gutsul’un Rusya ziyaretiyle ilgili "Moldova'nın bölge yönetimlerine baskı yapıyorlar, faaliyetlerini engellemeye çalışıyorlar, maske gösterileri yapıyorlar, bütçe gelirlerini kesiyorlar, ülke içinde destekleri olmadığından onlar da bunu Moldova dışında arıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kişinev-Komrat gerginliği seçimlerde de hissedildi

Gagauz Özerk Yeri’nde Mayıs 2023'te yapılan başkanlık seçimini muhalefette bulunan ve Rus yanlısı politikalarıyla bilinen Şor Partisi mensubu Yevgeniya Gutsul kazandı.

Bölgede başkanlık seçimlerinin yapıldığı gün Moldova Yolsuzlukla Mücadele Merkezi, Gagauz Özerk Yeri Merkez Seçim Komisyonunda "usulsüzlük yapıldığı" gerekçesiyle aramalar gerçekleştirdi.

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, "Seçimde çok sayıda ihlalin yapıldığına ilişkin hiç şüphe yok." ifadesini kullanırken, dönemin Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, Moldova yönetimine tepki göstererek, “Seçim organlarımız baskıya maruz kalıyor.” açıklaması yaptı.

Vlah, bölgenin statüsüne saygı duyulması gerektiğinin altını çizdi.

Başkanlığa seçilen Gutsul da kendisine ve ailesine baskı yapıldığını söyledi.

Gagauz Özerk Yeri’nin başkenti Komrat’ta seçim komisyonunda aramalar yapılması nedeniyle protestolar da düzenlendi.

Başkan Gutsul’un hükümet üyeliği hala onaylanmadı

Cumhurbaşkanı Sandu, Yevgeniya Gutsul’un seçilmesinden sonra Gagauz Özerk Yeri Başkanı’nın hükümetteki üyeliğini hala onaylamadı. 

Yasalara aykırı olan bu durum Kişinev ve Komrat arasındaki ilişkileri olumsuz etkiliyor.

Bölgenin özerklik haklarının işlerliğinde sorunlar var

Gagauz Türkleri, 1994'te kazandıkları özerklik statüsüyle Moldova'da halk olarak tanınsa da hakların işlerliği konusunda sorunlar yaşamaya devam ediyor.

Gagauz Özerk Yeri’nin kuruluş kanunuyla, Moldova’da 1994’ten bu yana çıkarılan kanunlar uyumlu hale getirilemiyor.

Bu da özerkliğin işlemesi ve bu kapsamda tanınan yetkilerin tam anlamıyla kullanılmasıyla ilgili belirsizliklere yol açıyor.

Söz konusu belirsizlikler hangi görev veya yetkinin Gagauz yönetiminde, hangilerinin merkezi hükümette olması gerektiği konusunda tartışmalara yol açarak Gagauzların özerklik haklarını farklı uygulamalarda kaybetmesine neden olabiliyor.

Özerklik statüsünün anayasada garanti edilmesi gerekiyor

Bu çerçevede, 2017'de Moldova'nın idari bölgesel yapısı, idari ademimerkeziyetçilik ve yerel kamu yönetimi ile ilgili hazırlanan 3 yasa tasarısının Moldova yönetimi tarafından onaylanması bekleniyor.

Gagauz Özerk Yeri’nin özerklik statüsünün Moldova Anayasası tarafından garanti edilmemesi sorunu da Gagauz halkı için hayati önem taşıyor.

Moldova’da çeşitli alanlarda reformların gerçekleştirilmesi sırasında Gagauz Özerk Yeri, sahip olduğu özel statü nedeniyle bu fırsatlardan yararlanamayabiliyor.

Bu da Gagauz Özerk Yeri’nin ülkenin yerel kamu yönetimi sisteminde sıradan bir bölge olarak görülmesine neden oluyor.

Statüsündeki belirsizlik nedeniyle Gagauz Özerk Yeri, merkezi yönetimin vergi sisteminde yaptığı değişikliklerden de olumsuz etkilenerek vergi toplama hakkını da kaybetti.

Moldova’da oluşturulan vergi bölgelerinin merkeze bağlı olması, Gagauz Türklerinin ekonomik ve sosyal alanlarda bağımsız olması konusunda zorluklara sebep oluyor.

Kişinev ile Komrat arasındaki bir diğer politika farkı da Rusya-Ukrayna savaşı konusunda görülüyor.

Moldova, Rusya-Ukrayna savaşında Batılı devletlerin yanında saf alırken, Gagauz yönetimi tarafsız kalmayı tercih ediyor. 

Gagauz yönetimi Ukrayna’dan gelen mültecilere insani yardımlarda bulunmayı ihmal etmiyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Singapur beyaz yakalı yabancı istihdam kurallarını yeniden sıkılaştırıyor05 Mart 2024 Salı 14:38
  • Batı, Rus ekonomisine neden darbe vuramadı?04 Mart 2024 Pazartesi 19:10
  • Dünyanın en büyük Müslüman ülkesi Endonezya, 2045'e kadar ilk 5 ekonomi arasına girme hedefine ulaşabilir mi?02 Mart 2024 Cumartesi 20:18
  • Putin: Batı'nın Ukrayna'ya asker göndermesi gerçek bir nükleer savaş riskine yol açar29 Şubat 2024 Perşembe 19:56
  • Ukrayna Genelkurmay Başkanı: Rus saldırılarını püskürttük ama durum kritik29 Şubat 2024 Perşembe 18:15
  • Çin Pakistan'ın 2 milyar dolarlık kredi borcu ödemesini bir yıl öteledi29 Şubat 2024 Perşembe 13:05
  • Çin Pakistan'ın 2 milyar dolarlık kredi borcu ödemesini bir yıl öteledi29 Şubat 2024 Perşembe 11:07
  • Rusya uyardı: NATO askerleri Ukrayna'ya giderse çatışma kaçınılmaz29 Şubat 2024 Perşembe 10:25
  • Çin'den nükleer devletlere: 'İlk kullanım yasağı' için anlaşma müzakere edilsin28 Şubat 2024 Çarşamba 12:31
  • Moğolistan'ı vuran sert kış koşulları nedeniyle 2 milyon baştan fazla hayvan öldü27 Şubat 2024 Salı 21:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti