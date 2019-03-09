Momo oyununa erişim engeli talebi

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Momo' oyununa erişimin engellenmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) resmi başvuruda bulundu.

Davet yoluyla yayılan oyunda şiddet içerikli mesajlar, görseller ya da kendine zarar vermekle ilgili mesajlar yer alıyor.

Bakanlık yetkileri, 'Momo' oyununu görüşmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yetkilileriyle bir araya geldi.

BTK ile yapılan görüşmede "Uygulamanın İngilizce olduğu, herhangi bir linkinin olmadığı, genellikle Uzakdoğu ülkelerinde yaygın olduğu, Türkçe versiyonu olmadığı için Türkiye'de yaygın olmadığı yönünde bilgi alındığı" belirtildi. Konunun yakından takip edildiği vurgulandı.