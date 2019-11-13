  • BIST 104.549
  • Altın 270,916
  • Dolar 5,7469
  • Euro 6,3271
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Morales'ten kendini başkan ilan eden senatöre: Tarihin en sinsi ve kötü darbesi yapıldı

» »
Bolivya'da tartışmalı seçim sonuçlarının ardından muhaliflerin sokağa dökülmesi ve ordunun baskısıyla istifa eden Evo Morales, kendini geçici devlet başkanı ilan eden sağcı senatör Jeanine Áñez'e tepki gösterdi.
Morales'ten kendini başkan ilan eden senatöre: Tarihin en sinsi ve kötü darbesi yapıldı

Bolivya’da Evo Morales’in muhalefetin sokak gösterileri ve ordunun baskısıyla istifa etmesinin ardından, muhalif senatör Jeanine Áñez geçiş sürecinde devlet başkanlığı görevini yürüteceğini ilan etti. Morales bu adıma, “Tarihin en sinsi ve kötü darbesi yapıldı” tepkisini gösterdi.

Bolivya’da halkın iradesine saldırıldığını belirten Morales, “Tarihin en sinsi ve kötü darbesi yapıldı. Sağcı darbeci bir senatör, önce kendini Senato Başkanı, ardından da yasama çoğunluğu olmadan etrafında bir grup suç ortağı ve halka baskı yapan güvenlik güçlerinin eşliğinde Bolivya’nın Geçici Devlet Başkanı ilan ediyor. Bu darbe, polis ve darbe için kullanılan askerlerin öldürdüğü kardeşlerimizin üzerine yapılmıştır” değerlendirmesinde bulundu.

Morales, Anez’in başkanlık görevini üstlenmesinin Bolivya anayasası ve yasama meclisi normlarına aykırı olduğunu savundu.

Áñez, Evo Morales, Çokuluslu Yasama Meclisi’nin (ALP) üst kanadı olan Senatörler Meclisi’nin başkan yardımcısıydı. ALP’de dün düzenlenen ve Morales’in liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi Partisi mensuplarının katılmadığı için çoğunluğun sağlanamadığı oturumda, kendini ülkenin geçici devlet başkanı ilan etmişti.

Başkanlık yemini etmesinin ardından elinde büyük bir İncil’le devlet başkanlığı sarayına giren Anez’e eşlik eden kalabalığın, “İncil saraya geri döndü” sloganı atması dikkati çekmişti. (AA)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD iklim anlaşmasından resmen çekiliyor05 Kasım 2019 Salı 16:07
  • Yılan yetiştiren kadın, boynuna dolanan pitonla ölü bulundu01 Kasım 2019 Cuma 11:36
  • ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'ın azil sürecine onay31 Ekim 2019 Perşembe 20:20
  • ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın azil sürecini başlatan tasarıyı onayladı31 Ekim 2019 Perşembe 18:42
  • Şüpheli paket ihbar cihazı 'şüpheli paket' sanıldı, bomba imha ekibi geldi31 Ekim 2019 Perşembe 18:32
  • Acı biber sosu şişelerinden 207 milyon dolarlık uyuşturucu çıktı31 Ekim 2019 Perşembe 15:06
  • Erdoğan'ın mal varlığının araştırılması istendi30 Ekim 2019 Çarşamba 19:48
  • Washington'da Trump üzerindeki azil baskısı artıyor30 Ekim 2019 Çarşamba 19:47
  • 18 aylık torununu geminin 11’inci katından düşüren dedeye dava30 Ekim 2019 Çarşamba 13:37
  • F-35'te büyük fırsat: ABD F-35’te yüzde 12.7 indirim yaptı, yeni fiyat 82.4 milyon dolar30 Ekim 2019 Çarşamba 11:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti