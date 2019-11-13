Morales'ten kendini başkan ilan eden senatöre: Tarihin en sinsi ve kötü darbesi yapıldı

Bolivya'da tartışmalı seçim sonuçlarının ardından muhaliflerin sokağa dökülmesi ve ordunun baskısıyla istifa eden Evo Morales, kendini geçici devlet başkanı ilan eden sağcı senatör Jeanine Áñez'e tepki gösterdi.

Bolivya’da Evo Morales’in muhalefetin sokak gösterileri ve ordunun baskısıyla istifa etmesinin ardından, muhalif senatör Jeanine Áñez geçiş sürecinde devlet başkanlığı görevini yürüteceğini ilan etti. Morales bu adıma, “Tarihin en sinsi ve kötü darbesi yapıldı” tepkisini gösterdi.

Bolivya’da halkın iradesine saldırıldığını belirten Morales, “Tarihin en sinsi ve kötü darbesi yapıldı. Sağcı darbeci bir senatör, önce kendini Senato Başkanı, ardından da yasama çoğunluğu olmadan etrafında bir grup suç ortağı ve halka baskı yapan güvenlik güçlerinin eşliğinde Bolivya’nın Geçici Devlet Başkanı ilan ediyor. Bu darbe, polis ve darbe için kullanılan askerlerin öldürdüğü kardeşlerimizin üzerine yapılmıştır” değerlendirmesinde bulundu.

Morales, Anez’in başkanlık görevini üstlenmesinin Bolivya anayasası ve yasama meclisi normlarına aykırı olduğunu savundu.

Áñez, Evo Morales, Çokuluslu Yasama Meclisi’nin (ALP) üst kanadı olan Senatörler Meclisi’nin başkan yardımcısıydı. ALP’de dün düzenlenen ve Morales’in liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi Partisi mensuplarının katılmadığı için çoğunluğun sağlanamadığı oturumda, kendini ülkenin geçici devlet başkanı ilan etmişti.

Başkanlık yemini etmesinin ardından elinde büyük bir İncil’le devlet başkanlığı sarayına giren Anez’e eşlik eden kalabalığın, “İncil saraya geri döndü” sloganı atması dikkati çekmişti. (AA)