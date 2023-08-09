Moskova'ya satış yapan iki Türkiye merkezli şirket, İngiltere'nin yaptırım listesine konuldu

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Rusya'nın askeri teçhizata erişimini engellemek için 25 şirket ve bireye yeni yaptırım uygulayacağını duyurdu.

Bunların arasında, Rus ordusu tarafından kullanılan mikroelektronik ürünler ihraç eden iki Türkiye merkezli şirket bulunuyor.

Dışişleri Bakanı James Cleverly yaptırıma tabi olan 22 şirket ve bireyin Rusya dışında olup, Moskova'nın Ukrayna'yı işgalini desteklediğini belirtti. Bakan, üçünün ise Rusya merkezli olduğunu ve askeri teçhizat için hayati önem taşıyan elektronik ürün ithal ettiğini söyledi.

İngiltere, Avrupa Birliği (AB) ve ABD, Ukrayna'yı işgalinden bu yana Rusya'ya çeşitli yaptırımlar uyguluyor. Yaptırımlar, Rusya'nın askeri teçhizata erişimini kısıtlamayı ve Rusya'nın savunmasını zayıflatmayı hedefliyor.

Ancak teçhizat, Batı ülkelerinden önemli askeri ürünler Çin, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil çeşitli ülkeler aracılığıyla Rusya'ya ulaşmaya devam ediyor.

Bakanlığa göre bu şirketler, Moskova'nın Ukrayna'daki askeri faaliyetleri için gerekli olan mikroelektronik ürünleri Rusya'ya ihraç ediyor.

Bunun yanı sıra, Moskova'ya insansız hava aracı tedarik ettiği iddia edilen Dubai merkezli bir şirket, silah anlaşmalarında rol oynayan bir Slovakya vatandaşı ile Rusya'nın finansal hizmetler sektörüyle ilişkisi olan bir İsviçreliye yaptırım uygulanacağı belirtiliyor.

Dışişleri Bakanlığı, İran ve Belarus'a yönelik yaptırımlarını da genişlettiğini duyurdu.

Bakanlık, Rusya'ya desteği sınırlamak için ilk defa bu kadar kapsamlı bir müdahalede bulunduğunu söylüyor.

Türkiye merkezli şirketler

İngiltere'nin yaptırım uygulayacağını duyurduğu Azu International, Aralık ayında bir Reuters araştırmasına konu olmuştu.

Araştırmaya göre Mart 2022'de kurulan şirket, bir hafta içinde ABD yapımı bilgisayar parçalarını Rusya'ya göndermeye başladı.

Rus gümrük kayıtlarının incelendiği araştırmada şirket faaliyetlerinin kısa sürede hız kazandığı belirtiliyor.

Tam bu sıralarda ABD ve AB, Rusya'ya teknolojik ürün satışlarını kısıtlamıştı.

Birçok teknoloji şirketi Moskova ile tüm anlaşmalarını askıya almıştı.

Azu International'ın 7 ay boyunca, ABD tarafından üretilen çipler dahil Rusya'ya en az 20 milyon dolar değerinde ürün ihraç ettiği düşünülüyor.

Reuters'a göre şirketin kurucu ortaklarından Göktürk Agvaz, Almanya'da Smart Impex GmbH adlı bilişim ürünleri satan bir başka şirketi de yönetiyor.

Rus gümrük kayıtlarına göre Alman şirket, Ukrayna işgalinden önce Moskovalı bir müşteriye ABD yapımı ürünler ihraç ediyordu.

Bu müşteri yakın zamanda Azu International'dan da mal satın aldı.

Aralık ayında Reuters'a konuşan Agvaz, Smart Impex'in yaptırımlara uymak için Rusya'ya ihracatı durdurduğunu, ancak yaptırımları uygulamayan Türkiye'ye satış yaptığını söyledi.

Agvaz, "Rusya'ya ihraç edemiyoruz, o yüzden sadece Türkiye'ye satış yapıyoruz” dedi.

Azu International'ın Rusya'ya satışları sorulduğunda ise Agvaz, "Bu bizim ticari sırrımız" yanıtını verdi.