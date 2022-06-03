  • BIST 2.616,67
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.4968
  • Euro 17.7496
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAAnne babalar dikkat! Bu hatalara düşmeyin!

MotoGP'de sıradaki durak İspanya

» »
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, İspanya'da düzenlenecek sezonun 9. etabı Katalonya Grand Prix'si ile devam edecek.
MotoGP'de sıradaki durak İspanya

Barselona kentindeki 4,7 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde 24 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 15.10'da başlayacak. Yarış ise 5 Haziran Pazar günü TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

MotoGP'de şu ana kadar Enea Bastianini (Gresini) 3, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) 2, Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha), Miguel Oliveira (Red Bull KTM) ve Aleix Espargaro (Aprilia) birer yarış galibiyeti elde etti.

İspanya'daki yarış öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Fabio Quartararo (Fransa): 122 puan

2. Aleix Espargaro (İspanya): 114 puan

3. Enea Bastianini (İtalya): 94 puan

4. Francesco Bagnaia (İtalya): 81 puan

5. Johann Zarco (Fransa): 75 puan

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Omaç Başat anılıyor25 Mayıs 2022 Çarşamba 11:31
  • Teniste Turnuvalar Devam Ediyor23 Mayıs 2022 Pazartesi 18:20
  • Hekimoğlu'ndan müthiş açılış! 10.4721 Mayıs 2022 Cumartesi 20:42
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Hentbol Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşmalarını izledi18 Mayıs 2022 Çarşamba 11:57
  • Badmintonda “Yıldızlar Ligi” başlıyor.13 Mayıs 2022 Cuma 12:32
  • CMC’de Bayram Competiton Golf Turnuvası Şampiyonu Keith Goddard...11 Mayıs 2022 Çarşamba 15:24
  • CMC’de Bayram Competiton Golf Turnuvası Şampiyonu Keith Goddard...11 Mayıs 2022 Çarşamba 15:23
  • Ali Yöney’den herkese teşekkür mesajı11 Mayıs 2022 Çarşamba 15:12
  • Tatar: Birkan'ımız, Yüreğimizde Taht Kurarak Gençlerin Geleceğe Umutla Bakabilmesi için Örnek Olmuştur08 Mayıs 2022 Pazar 18:34
  • Trabzonspor, Ali Koç’a ‘random atarak’ cevap verdi07 Mayıs 2022 Cumartesi 16:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti