  • BIST 119.281
  • Altın 400,424
  • Dolar 6,8483
  • Euro 7,8308
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKANetflix'ten 'Türkiye' açıklaması...Çekilecek mi ?

Muğla'daki ünlü sahilde caretta caretta yuvası sayısı 661'e ulaştı

»
İztuzu Plajı'nda caretta caretta yuvası sayısı 661'e ulaştı
Muğla'daki ünlü sahilde caretta caretta yuvası sayısı 661'e ulaştı

Caretta carettaların yumurtlama döneminde sorun yaşamaması için Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezince (DEKAMER) çeşitli önlemler alınırken, görevliler sahilde gece boyu nöbet tutuyor.

DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine, bu yıl İztuzu sahilinde yuvalama sayısının 661'e ulaştığını söyledi.

Yuva sayısının caretta carettaların yumurta üretimiyle de ilgili olduğunu belirten Kaska, pandemi döneminde carettaların iyi beslenip denizde rahatsız edilmediklerini ve ürettikleri yumurtaları uygun yerlere bıraktıklarını kaydetti.

Kaska, İztuzu'nda yaşayan deniz kaplumbağalarının iyi korunduğunun bir göstergesi olarak, son yıllarda sayılarında önemli bir artış yaşandığını ifade etti.

Bugünlerde İztuzu kumsalında tam bir hasat mevsimi yaşandığını anlatan Kaska, bir taraftan annelerin yumurtalarını bırakmak için gelirken bir taraftan da ilk yuvalardan çıkan yavruların denize ulaşmaya başladığını dile getirdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çocuğu yok ama ‘çocuğunu FETÖ okullarında okuttuğu’ için ihraç edildi20 Temmuz 2020 Pazartesi 16:48
  • Netflix'ten 'Türkiye' açıklaması...Çekilecek mi ?20 Temmuz 2020 Pazartesi 16:37
  • TÜİK: Türkiye'de dazete, dergi sayı ve tirajları yüzde 8.0 azaldı20 Temmuz 2020 Pazartesi 12:53
  • Türkiye’de 6 ayda karttan 500 milyar TL harcandı20 Temmuz 2020 Pazartesi 12:00
  • Erdoğan: “Rum tarafı, Kıbrıs Türklerinin haklarını teslim etmelidir”20 Temmuz 2020 Pazartesi 11:42
  • Mevlüt Çavuşoğlu: “Dün, bugün ve her zaman KKTC’nin yanındayız”20 Temmuz 2020 Pazartesi 09:50
  • Davutoğlu: “Türkiye bir Doğu Akdeniz ülkesidir”20 Temmuz 2020 Pazartesi 09:16
  • Yurt dışına kaçan doktora 73 soruşturma: Çok sayıda hastanın annelik şansını yok etti20 Temmuz 2020 Pazartesi 08:52
  • Kalın: Doğu Akdeniz’in barış denizi olmasını istiyoruz20 Temmuz 2020 Pazartesi 08:18
  • İstanbul Tabip Odası: “Dr. Yavuz Kalaycı’nın çocukları için bağış kampanyamız engellenmeye çalışılıyor”19 Temmuz 2020 Pazar 17:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti