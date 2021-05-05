Muhalefet liderleri bu kez birbirlerine sordu: 128 milyar dolar nerede?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda 'ortadan kaybolduğu' belirtilen 128 milyar dolarla ilgili son aylarda hükümet üzerinde baskı kuran muhalefet parti liderleri, bu kez paranın akıbetini ve Berat Albayrak'ın nerede olduğunu sosyal medya üzerinden birbir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda 'ortadan kaybolduğu' belirtilen 128 milyar dolarla ilgili son aylarda hükümet üzerinde baskı kuran muhalefet parti liderleri, bu kez paranın akıbetini ve Berat Albayrak'ın nerede olduğunu sosyal medya üzerinden birbirlerine sordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i etiketlediği Twitter mesajında "Bu ülkenin 128 milyar doları ve bir de damadı kayboldu Meral Hanım. Soruyoruz, farklı farklı yanıtlar alıyoruz; siz nerede olduklarını biliyor musunuz?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu'nun söz konusu tweetini alıntılayan Meral Akşener de "Biz de milletimizin hazinesine uzanan elleri takipteyiz Kemal Bey. İktidar istediği kadar kaçsın, istediği kadar saklansın yılmadan kovalamaya devam" dedi ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na hitaben "Sizde yeni bir bilgi var mı?" diye sordu.

Daha sonra Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da Meral Akşener'in mesajını alıntılayarak "Hanım, insanımız her şeyin farkında. İnanıyorum ki milletimiz, pek yakın bir zamanda bu keyfiliğe, hukuksuzluğa, israfa, yıllardır alın teriyle biriktirileni çarçur edenlere dur diyecek ve güzel bir ders verecektir." dedi ve topu Demokrata Parti lideri Gültekin Uysal'a bıraktı.

CHP'nin Türkiye'nin farklı kentlerinde bilboardlara astığı "128 milyar dolar nerede" afişleri polisler tarafından kaldırılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nisan ayındaki konuşmasında muhalefetin "128 milyar dolar nerede?" sorusuna "128 milyar dolar ne buhar olmuştur, ne de haksız ve hukuksuz yere herhangi birinin cebine girmiştir" demişti