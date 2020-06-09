  • BIST 108.483
  • Altın 371,634
  • Dolar 6,7871
  • Euro 7,6469
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKASıcak ve Nemli Hava geliyor

Murat Övüç, Ermenilere ilişkin sözleri nedeniyle ifade verdi: Kim Kardashian'a demiştim

»
Murat Övüç, Ermenilere ilişkin sözleri nedeniyle ifade verdi: Kim Kardashian'a demiştim
Murat Övüç, Ermenilere ilişkin sözleri nedeniyle ifade verdi: Kim Kardashian'a demiştim

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

Instagram hesabından paylaştığı Ermenilerle ilgili sözler nedeniyle yapılan şikayet üzerine hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan Murat Övüç, avukatıyla Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade eden Övüç, soruşturma dosyasında bahsedilen videodaki sözleri, ABD'de magazin dünyasının öne çıkan isimlerinden Kim Kardashian'a cevaben söylediğini aktardı.

Kim Kardashian’ın değerlerini aşağılayacak şekilde konuşma yaptığı için ona cevap verdiğini belirten Övüç, "Kaldı ki kendi ülkemdeki Ermeni vatandaşlarımıza karşı kesinlikle böyle bir söylemim yoktur. Zaten daha sonra da bu hususta sosyal medyada bazı çevrelerin konuşmalarımı çarpıtmış olmaları sebebiyle beyanatta bulundum. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum" dedi.

Övüç, savcılıktaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Netflix’in Türkiye yapımı ilk filminin fragmanı yayınlandı08 Haziran 2020 Pazartesi 16:06
  • Gül:Limasol ve Larnaka’da iki camiye düzenlenen saldırıları kınıyorum08 Haziran 2020 Pazartesi 10:45
  • TC Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Güney Kıbrıs'ta Camiye Bizans Bayrağı Asılmasını Kınadı08 Haziran 2020 Pazartesi 10:36
  • Koronavirüs Testinde Kriterler Değişiyor08 Haziran 2020 Pazartesi 10:24
  • TC İletişim Başkanı Altun’dan Güney Kıbrıs’a Bizans bayrağı tepkisi08 Haziran 2020 Pazartesi 09:04
  • DEVA Partisi'nden 'HDP ile ittifak' açıklaması07 Haziran 2020 Pazar 18:45
  • Pervin Buldan: İddia ediyoruz; Türkiye’nin hiçbir yerinde HDP olmadan kimse seçimi kazanamaz07 Haziran 2020 Pazar 18:35
  • TC Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Sınav sırasında maske çıkartılabilecek07 Haziran 2020 Pazar 18:34
  • CHP: İşten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılmalı07 Haziran 2020 Pazar 18:32
  • Oktay: Rum yönetimi Türk ve İslam karşıtlığını cesaretlendirmeye son vermeli07 Haziran 2020 Pazar 18:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti