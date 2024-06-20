Murat Şenkul: Sanayi bölgesinde çöp biriktirme dönemi sona ermiştir

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sanayi bölgesinde çöp biriktirme döneminin sona erdiğini belirterek, "Ana hedefimiz ise bu bölgenin tamamen çöple ilgili tüm işlemlerden arındırılmasıdır" ifadelerini kullandı.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sanayi bölgesinde çöp biriktirme döneminin sona erdiğini duyurdu.

Başkan Şenkul, “Sanayi bölgesindeki çöp istasyonunda ilk aşamada zeminde bulunan çöpleri temizleyeceğimizi duyurmuştuk. Bunun ardından yapımında eksikleri bulunan transfer istasyonunu eksikliklerini gidererek devreye alacağımızı, uygun bir yer bulduğumuz zaman ise transfer istasyonunu da o bölgeden kaldıracağımızı söylemiştik” ifadelerini kullandı.

“Bugün itibarıyla fotoğrafta da görüldüğü gibi sanayi bölgesinde çöp biriktirme dönemi sona ermiştir” diyen Şenkul, açıklamasına şöyle devam etti:

“Geçmiş yıllarda yaz aylarında bölgedeki vatandaşlarımız kokudan neredeyse nefes alamadıklarını bizleri bizzat iletmişlerdi. Bölge halkımız bugünlerde bölgedeki olumlu gelişmeyi muhtemelen hissetmiştir diye düşünüyoruz. Çok kısa süre içerisinde transfer istasyonunu da devreye alarak sorunu çok büyük oranda çözmüş olacağız. Ana hedefimiz ise bu bölgenin tamamen çöple ilgili tüm işlemlerden arındırılmasıdır.

Kentimizin birikmiş sorunlarını çözmek için tatil, bayram demeden çalışıyoruz. Daha önce de söylemiştim sorunumuz çok ve düzeltmek zaman alacak ama 6,5 yıl sonra görevi devredeceğimiz zaman: Çöp sorunu, kanalizasyon sorunu, doğu-çevre yol sorunu, bakımsız binalar sorunu, su şebekesinin yetersizliği sorunu başta olmak üzere hayatımızı olumsuz etkileyen sorunların birçoğunu çözmüş olacağımızdan emin olabilirsiniz. Az laf çok iş…”