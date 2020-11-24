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Murat Yetkin: Bülent Arınç olayı AK Parti’yi sarsar

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Murat Yetkin: Bülent Arınç olayı AK Parti’yi sarsar
Murat Yetkin: Bülent Arınç olayı AK Parti’yi sarsar

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AKP kurucularından Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'a yönelik, "Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan kimi bireysel açıklamalar ile reform  gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Geçmişte birlikte çalışmış olsak bile hiç kimsenin şahsi açıklamaları hükümetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez" sözlerinin AKP'yi sarsacağı görüşünü savundu. 

Yetkin Report'ta kaleme aldığı yazıda Yetkin, "Erdoğan reform sözü verir vermez ilk tepki MHP cenahından geldi. Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na hakaret dolu tehditler eden Alaattin Çakıcı’ya sahip çıktı, destek oldu. Muhalefet liderine yapılan bu muamele karşısında, sivil siyaset şampiyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çıt çıkmadı. Sonra AK Parti’nin (Abdullah Gül ve Erdoğan ile birlikte) üç temel direğinden biri olan Bülent Arınç’tan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ın durumlarına geç de olsa itiraz eden sözler geldi. Bu durum kayıtsız şartsız Erdoğan destekçiliği uğruna, düne kadar Berat Albayrak’a mersiyeler dizerken, şimdi hiç yaşamamış sayan kalemşorları heyecanlandırdı." düşüncesini dile getirdi. 

"Arınç’ın sözleri herkesten çok AK Parti içindeki vicdan sahiplerini rahatlatmıştı"

Yetkin, "Çünkü bunu Erdoğan’ın zemin hazırlama çabası sanıp desteklemeye başladılar. Ama Erdoğan bir anda üstelik Arınç’ı 'bir zamanlar birlikte yürüdüğümüz' gibi bir ifadeyle istiskal ederek yandaşlarını ters köşeye düşürdü. Oysa Arınç’ın sözleri herkesten çok AK Parti içindeki vicdan sahiplerini rahatlatmıştı. Erdoğan’ın Bahçeli’yi kızdırıp küstürmeme uğruna Arınç’ı böyle harcamaya kalkması ters tepebilir." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Erdoğan, AKP kurucularından, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın "Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş'ın tahliyesi olabilir; delil uyduramazsınız, çocuk bile yazmaz bu iddianameleri!" açıklamalarına göndermede bulunarak, "Reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz" tepkisini gösterdi.

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