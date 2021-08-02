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Murat Yetkin yazdı: Ankara siyasetiyle ilgilenen hemen herkes Orman Bakanı Pakdemirli'ye gidici gözle bakıyor

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Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Ege ve Akdeniz'deki ormanların yandığını, evlerin, köylerin yok olduğunu, canların yitip gittiğini belirterek, "Ankara’daki yangınsa siyasi; orada da koltuklar bir gidiyor, bir geliyor.
Murat Yetkin yazdı: Ankara siyasetiyle ilgilenen hemen herkes Orman Bakanı Pakdemirli'ye gidici gözle bakıyor

Marmaris’te insanlar yangın tehdidi altındayken itfaiye, cankurtaran trafiğini konvoyuyla kesip otobüsten çay paketleri atmasıyla tepki toplayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, acısını kabine üyelerinden çıkarabilir. Toplantıdan bazıları başı önde çıkabilir.

Şu kadarını söyleyeyim, bir ihtimal bu yazı dahil kuliste yayılan iddiaların etkisiyle bazı kabine üyeleri koltuklarında bir süre daha, örneğin Eylül sonu-Ekim başına dek oturmaya devam edebilir. Ama Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın birbiri ardında bu kadar sarsıntıyı bir şekilde birilerine fatura etmesi artık kaçınılmaz görünüyor." diye yazdı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a istifasını verdiğini, Erdoğan'ın da bunu kabul ettiğini yakın çevresiyle paylaştığını iddia eden Yetkin, "Sedat Peker’in video iddialarıyla hedef aldığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erdoğan’ın Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli’nin açık desteğiyle şimdilik yerinde görünüyor. Kurban Bayramı ardından, tıpkı geçen sene olduğu gibi yeniden tırmanışa geçen kovit salgının faturası ise bu defa Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çıkabilir.

Güvendiğim bir kaynak, “Şimdi herkes yangınlardan bilecek” dedi; “Ana yangınlar olmasaydı belki de bugünlerde görevden akınmış olabilirdi”. Bunu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli için söyledi. Ankara siyasetiyle ilgilenen hemen herkes Pakdemirli’ye gidici gözle bakıyor. Bakanlık içinde -yukarıdan uyarılara rağmen- önleyemediği bir kadrolaşma ve bazı orman arazilerinin tahsisi dahil iddialarla kalması zaten Erdoğan’a daha çok zarar verecek gibi." ifadelerini kullandı.

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