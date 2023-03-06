Musk'ın insan beyni deneyleri başvurusu FDA tarafından reddedildi

ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin Elon Musk'ın Neuralink şirketi tarafından yapılacak beyin implantının klinik denemelerini reddettiği açıklandı. Gerekçe ise, potansiyel beyin dokusu hasarı konusunda endişe duyulması.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) çalışanlarının Reuters'e yaptığı açıklamaya göre, milyarder Elon Musk'ın Neuralink beyin implantının klinik denemeleri reddedildi.

Düzenleyici, şirketin bu ay ulaşmayı umdukları insan testi izinlerinden önce şirketin ele alması gereken çok sayıda güvenlik endişesine atıfta bulundu.

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FDA, kullanıcının beyniyle arayüz oluşturan küçük iplikçiklerin göç ederek beyin ve implant işlevselliğini değiştirebileceği, iltihaplanmaya, kan damarlarını yırtmasına ve başka şekilde kırılgan dokuya zarar verebileceğine dair endişeleri gerekçe gösterdi.

FDA'nın, Neuralink'in zarar vermeden kaldırılıp kaldırılamayacağı konusunda da endişe duyduğu bildiriliyor.

Çalışanların iddia ettiği bu sorun, şirketin güvencelerine rağmen yeterince ele alınmadı.

Elon Musk daha önce Neuralink'e kendi çocuklarına yerleştirecek kadar güvendiğini, felçlilere tam hareketlilik kazandıracağını ve sonunda insanların anıları kaydedip yeniden oynatabileceklerini söyledi.