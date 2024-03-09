Musmer UniLeague’de BAÜ ve DAÜ’nün Günü

Musmer UniLeague’de 6. hafta mücadelesi bugün oynanan maçlarla tamamlandı. Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi, günü galibiyetle kapatan ekipler oldu.

BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ DEPLASMANDA KAZANDI: 49-68

Günün ilk maçında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, CIU Arena’da karşı karşıya geldi. Maçın genelinde daha iyi bir oyun ortaya koyan konuk Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, sahadan 68-49’luk skorla galip ayrılmayı başardı. Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nde Chijındu Omah 18 sayı ile takımının en skorer ismi oldu.

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BAŞKENTTE KAZANDI: 53-63

Haftanın kapanış maçında Rauf Denktaş Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Doğu Akdeniz Üniversitesi özellikle son periyotta rakibi karşısında oyun üstünlüğünü eline alarak sahadan 63-53’lük skorla galip ayrıldı. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Melihcan Arslan 17 sayı ile takımının en skorer ismi olmayı başardı.

Musmer UniLeague Puan Durumu

TAKIMLAR O G M AS YS AV. P

1.Yakın Doğu Üniversitesi 6 6 0 446 372 74 12

2.Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi 6 5 1 446 324 122 11

3.Doğu Akdeniz Üniversitesi 6 3 3 412 397 15 9

4.Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 5 2 3 305 336 -31 7

5.Rauf Denktaş Üniversitesi 5 1 4 260 328 -68 6

6.Avrupa Liderlik Üniversitesi 6 0 6 336 448 -112 6

SAYI KRALLIĞI

Oyuncu Takım Sayı

1-Temur Rustamova BAÜ 119

2-Halil Çetinyay DAÜ 110

3-Aykut Fidansoy YDÜ 106

4-George Amaranye ALÜ 97

5-Sari Aljoulani DAÜ 92

6-Isıaka Saliu ALÜ 86

7-Marcel Ngoyi UKÜ 84

8-Chijindu Omah BAÜ 84

9-Ramzi Qumsieh UKÜ 81

10-Salomon Essam DAÜ 81

7. HAFTANIN PROGRAMI

15 Mart Cuma:

Saat 18:00 Doğu Akdeniz Üniversitesi-Avrupa Liderlik Üniversitesi (Lala Mustafa Paşa Spor Salonu)

Saat 19:00 Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi-Yakın Doğu Üniversitesi (Güzelyurt Spor Salonu)

16 Mart Cumartesi:

Saat 18:00 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi-Rauf Denktaş Üniversitesi (CIU Arena)