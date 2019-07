Mustafa Hastürk’ün “Yaşamak Bir Ağaç Gibi…” adlı kişisel resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Mustafa Hastürk’ün Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı ve 22 eserden oluşan “Yaşamak Bir Ağaç Gibi…” adlı kişisel resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılışına, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Temsilcisi Kadir Akçeşme, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü, Dr. Suat İrfan Günsel, rektör yardımcıları, öğretim elemanları, misafir sanatçılar ile Mustafa Hastürk ve ailesi katıldı.

Yağlı boya, akrilik ve baskı resim teknikleri kullanılarak hazırlanan serginin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. Şanlıdağ; “Yaşam Felsefesi, Özgürlük ve Çevre Duyarlılığı Yansıtılıyor…”

Serginin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, son 8 ayda kampüste 50’den fazla sergi gerçekleştirildiğini, yüzlerce sanatçının 10 bine yakın eser yarattığını söyledi.

15 Kasım 2020’de açılması planlanan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile birlikte, müzeler bölgesinde 7 müzenin sanatseverlerle buluşacağını belirten Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, bu müzelerin Kıbrıs Araba Müzesi, Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi, Milli Tarih Müzesi, Denizcilik Müzesi, Bıçak ve Kılıç Müzesi olduğunu söyledi.

Kıbrıslı sanatçı Mustafa Hastürk’ün kişisel resim sergisinde bir yaşam felsefesini, özgürlük ve çevre duyarlılığını yansıttığını ifade eden Prof. Dr. Şanlıdağ, sanatçının Retrospektif sergisinde yer alan ve son dönem çalışmalarından olan ağaç serisinin tamamlanarak oluşturulduğunu belirtti. Prof. Dr. Şanlıdağ; “Ağaç bizim dilini anlamadığımız yüce bir canlı, yaşam kaynağı. Ağacın yok olması yaşamın yani insanlığın yok olması anlamını taşır. Ağaç yaşamımızda ne kadar verimli ve bereketli ise sanata dönüşümünde de bir o kadar güçlü, bereketli ve etkilidir” diye konuştu.

Sözlerinin devamında Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesi kapsamında üniversite tarafından sanatta iz bırakan sanatçılara resim, baskı resim, fotoğraf, heykel ve seramik olmak üzere beş alanda Alasya Ödülleri takdim edildiğini dile getiren Prof. Dr. Şanlıdağ, Mustafa Hastürk’e Fergani ödülü takdim edileceğini söyledi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, eğitim, bilim, sağlık, inovasyon ve sanat alanlarında küresel bilgi merkezi olma yolunda ilerleyen Yakın doğu Üniversitesi’nin dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında girmeyi hedeflediğini belirterek konuşmasını noktaladı.

Bakan Taçoy; “Sanat ve Kültürün Yaşayabilmesi İçin Bu Faaliyetler Mutlaka Olmalı…”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da yaptığı konuşmada, Yakın Doğu Üniversitesinde bir çok sergi açılışına katıldığını dile getirerek, hayatında farklı bir yeri olan bir arkadaşının eserlerinin yer aldığı serginin açılışını yapmaktan büyük heyecan duyduğunu belirtti.

Bakan Taçoy, “Mustafa Hastürk’ün kendi kişisel zenginliğini yansıtan güzelliklere baktık sonra ne düşündüğünü anlamaya gayret edip, kendimce yorumumu yapıp, bana yansımasını anlattığımda, herkeste farklı bir görüş de olabilir dediği ruhsal ve içten samimiyetini dile getirmeden geçemeyeceğim.Yakın Doğu Üniversitesi’nin bize vermiş olduğu fırsat sayesinde, arkadaşımın yapmış olduğu eserlerin sergileneceği serginin açılışını yapmanın heyecanını paylaşmak benim için ayrı bir güzellik ve mutluluk” dedi.

Hastürk’ün kendi içsel zenginliği ve ruhunun kendisi ile olan barışıklığı, hayata bakış açısının bir çok şekilde görülebileceğini ifade eden Taçoy, bir an için yaşadığımız ortamdan çıkıp farklı bir ortama geçiş yaparak, hem hayatına bakış açısını, hem yaratıcılık özelliklerini hem de kendi içsel duygularını çok daha farklı bir noktaya çekerek ruhunu tazeleyerek yola devam etmeyi Mustafa Hastürk sayesinde öğrendiğini söyledi.

Bakan Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi’nin her alanda adımlar attığını ve dünyanın 500 üniversitesi arasına girmesi için çalışmalar yürütmesini kalite olarak niteledi ve bu kaliteye farklı bir özveri katarak ilerlediğini söyledi. Taçoy, “Bunlardan bir tanesi de 700’ü aşkın sanatçının açmış olduğu sergilerdir. On binlerce yapılmış eserler. Büyük bir zenginlik. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi 15 Kasım 2020 yılında açıldığında 1500 sanatçının sergilerine ev sahipliği yapmış olacak. Takdire şayan ve alkışlanması gereken bir olay. Herkesi kutluyorum. Hepimizi bir an için kendi dünyamızdan koparıp kendi ruhsal zenginliğimizin, yaratıcılığımızın nereye kadar varabileceğini göstermesini sağlayan Suat Hoca’ya da teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Fergani Ödülü Takdim Edildi…

Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından sanatçı Mustafa Hastürk’e Alasya Ödülleri Kapsamında resim alanında verilen Fergani ödülü takdim edildi. Ardından heykeltıraş Nurlan Kebeek Uluğ tarafından Mustafa Hastürk adına yapılan büstün açılışı yapıldı.

Mustafa Hastürk: “Kirletilen Çevreye, Tahrip Edilen Doğaya ve Yok Edilen Yeşile Dikkat Çekmek İstedim…”

Ödül takdimi sonrası konuşan sanatçı Mustafa Hastürk de, 30 yılı aşkın bir süredir resim alanında uğraş verdiğini ve kendisi için önemli bir gün olduğunu ifade etti.

Yakın Doğu Üniversitesi ailesine katılması ile birlikte sanat hayatının üretkenlik anlamında önemli bir ivme kazandığını dile getiren Hastürk, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin oluşturulmasının kendi gibi sanatçıları heyecanlandırdığını ve motive ettiğini söyledi.

Hastürk, daha önce açmış olduğu retrospektif sergisinde örnekleri yer alan ve son dönem çalışmalarından olan ağaçlar serisinin tamamlayarak oluşturduğu serginin büyük şair Nazım Hikmet’in bir şiirine atıfta bulunduğunu ifade ederek, “Bir ağaç gibi tek ve hür. Bir orman gibi kardeşçesine yaşamayı kendime şiar edinmemle ilgilidir. Bundan kastım, çağdaş bir birey olarak hayata karşı onurlu bir duruş sergilemek, kendine özgü fikir ve kişilik sahibi olmakla birlikte toplumsal meselelere duyarlı olmak ve toplumla ilgili konularda kardeşçe davranmayı bilmektir” dedi.

Ağacın her koşulda ayakta kalmanın, toprağa sıkıca tutunup kök salmanın, verimli olmanın ve neslini sürdürmenin en güzel sembolü ve bizim için yaşam kaynağı olduğunu dile getiren Mustafa Hastürk, ağacın yok olmasının yaşamın ve insanlığın yok olması demek olduğunu, sergide yer alan ağaç temasının kirletilen çevreye, tahrip edilen doğaya ve yok edilen yeşile karşı bir ses vermeyi amaçladığını belirtti.

Hastürk, soyut dışa vurumcu resimlerinde duygunun ön planda olduğunu da belirterek, değişik sayı renk ve şekillerdeki ağaçların metaforik olarak insanı betimlerken tematik olarak da bir mesajı vermeye çalıştığını anlattı.

Sergi Kurdelesi Kesildi…

Daha sonra sergi kurdelesi kesilerek serginin açılışı gerçekleştirildi. Mustafa Hastürk’ün “Yaşamak Bir Ağaç Gibi…” adlı Kişisel Resim Sergisi, hafta için 08.00-17.00 saatleri arasında 19 Temmuz 2019 tarihine kadar Atatürk Kültür ve kongre Merkezi Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.