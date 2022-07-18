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Mustafa Ülker ve Bekir Esendağlı Almanya'ya Gidiyorlar

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Mustafa Ülker ve Bekir Esendağlı Almanya'ya Gidiyorlar
Mustafa Ülker ve Bekir Esendağlı Almanya'ya Gidiyorlar

Haziran ayında Türkiye de gerçekleşen 12 yaş Milli Takım Belirleme turnuvasında Bekir Devran Esendağlı ile birlikte başarı elde eden Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü baş antrenörü Mustafa Ülker, Almanya da 21-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek 12 yaş altı 2022 EUROPEAN SUMMER CUPS da Avusturya, Belçika,
Almanya, Macaristan, İtalya, Polonya ve Portekiz ile mücadele edecek Türkiye Milli Takım kafilesinde yer alıyorlar.

Türkiye Milli Takımının da yer aldığı 12 yaş altı 2022 EUROPEAN SUMMER CUPS C grubunda gerçekleşecek karşılaşmalar ardından gruptan ilk iki sırada yer alan takımların, 04-07 Ağustos 2022 tarihleri arasında Fransa da gerçekleşecek finallere katılmaya hak kazanacak.

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