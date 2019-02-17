Mustafa Varank:“Kıbrıs Barış Harekatımızı bahane edip,uçakları geri alamadık”

Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Kıbrıs Barış Harekatımızı bahane edip, 3 yıl boyunca parasını peşin ödediğimiz uçakları, dahası bakım onarıma giden uçakları bile geri alamadık” ifadelerini kullandı.

Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, savunma sanayiindeki bağımsızlığın önemine vurgu yaparak, "Artık kendi İHA'sını, SİHA'sını, tankını yapabilen bir ülke olarak hem sahada hem de masada güçlüyüz" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Çanakkale'de Lapseki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. Bakan Varank'a, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan da eşlik etti. Açılışta konuşma yapan Varank, AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimi için Lapseki Belediye Başkanı adayı Eyüp Yılmaz'a destek istedi. Bakan Varank, "Önümüzdeki 31 Mart yerel seçimleri sadece bir belediye seçimi değildir. Bizim kutlu yürüyüşümüzde, kutlu davamızda önemli yol ayrımıdır" diye konuştu.



“KIBRIS HAREKATIMIZI BAHANE EDİP, UÇAKLARI GERİ ALAMADIK”



Güçlü ve modern bir Çanakkale görmek istediklerini vurgulayan Varank, "Kıbrıs Barış Harekatımızı bahane edip, 3 yıl boyunca parasını peşin ödediğimiz uçakları, dahası bakım onarıma giden uçakları bile geri alamadık. Ama artık kendi İHA'sını, SİHA'sını, tankını yapabilen bir ülke olarak hem sahada hem de masada güçlüyüz. Aynı başarıyı sanayinin diğer alanlarında da yakalamak istiyoruz. İşte bu gibi merkezlerimiz, hedeflerimize ulaşmada ve tam ekonomik bağımsızlığımızı yakalamamızda kilit role sahip. İnşallah burada elde edeceğimiz başarılar, hepimizin yüzünü ağartacak. Burası Çanakkale'nin sadece tarım ve turizmde değil Ar-Ge ile birlikte sanayi ve teknoloji alanında da güçlü bir şehir olmasını sağlayacak. Biz Çanakkale'yi her alanda güçlendirirken, elbette yerelde de güçlü ve modern bir Çanakkale görmek istiyoruz" diye konuştu. Bakan Varank, 31 Mart yerel seçiminin, Çanakkale için fırsat kapısı olduğunu belirterek, yerel-genel uyumu ile koordi̇nasyonu Çanakkale'de yakalandığı anda kentin geleceğinin çok daha farklı olacağına inandığını dile getirdi.



Teknopark açılışına; Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Çanakkale Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Dr. Erkan Bil ile davetliler katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, daha sonra Teknopark'ta öğrencilerin açtığı stantları gezerek, incelemelerde bulundu.