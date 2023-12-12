Müşteriden Kredi Kartıyla 20.000 TL'yi Sahtekarlıkla Ele Geçirdi

Güzelyurt'ta faaliyet gösteren bir kömür fabrikasında görevli olan H.K. (E-27), 27 Mart 2023 tarihinde gerçekleşen olayda, fabrika tarafından bir markete satılan odunlar karşılığında müşteriden kredi kartı ile temin ettiği 20.000 TL'yi sahtekarlıkla ele geçirdi. H.K., aldığı parayı, işletme sahibine yalan beyanlarda bulunarak kendi hesabına havale ettirmesi suretiyle suçunu işledi.

Polise yapılan ihbar üzerine tutuklanan H.K., olayla ilgili detaylı soruşturma başlatılmış olup, suçlamalarıyla ilgili mahkemeye çıkarılacak