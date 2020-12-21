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‘Mutasyon’ endişeleri Dolar/TL'yi arttırdı

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Britanya’nın birçok kısmının kapatılmasına neden olan yeni ‘corona’ dalgasına yönelik endişelerle küresel piyasalarda belirgin bir riskten kaçış eğilimi görülürken, dolar/TL geçen hafta gerilediği 7.61’den yönünü yukarı çevirdi.
‘Mutasyon’ endişeleri Dolar/TL'yi arttırdı

Dolar/TL cuma günü gerilediği 20 Kasım’dan beri en düşük seviye olan 7.6095’ten yükselişe geçerek, bu sabah en yüksek 7.7210’u gördü. Kur saat 10:43’te 7.73 seviyesindeydi.

Benzer şekilde ekonomi yönetimindeki değişimden beri sert yükselen BIST-100 endeksi de güne yüzde 1’in üzerinde düşüşle başladı. Düşüş havayolu şirketlerinin hisselerinde daha belirgin oldu.

Türkiye, Britanya’da tespit edilen yayılma hızı daha yüksek corona virüsü mutasyonu nedeniyle bu ülke ve Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika’dan uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı.

Küresel piyasalarda dolar, birçok ülkenin Covid-19 tecrit uygulamalarını sıkılaştırmasının artından yatırımcıların güvenli gördükleri dolara yönelmeleri sonucu değer kazandı.

Riskten kaçış ABD’li siyasetçilerin 900 milyar dolar değerinde ‘corona’ yardım paketi üzerinde uzlaşıya vardığı açıklamasını da gölgede bıraktı. Paketin bugün oylanması bekleniyor.

Dolar endeksi perşembe günü Nisan 2018’den beri ilk kez 89.723 seviyesine geriledikten sonra bugün yüzde 0.2 artışla 90.461’e yükseldi.

Bankacılar bugün ‘corona’ya ilişkin gelişmeler ve küresel borsalardaki seyrin iç piyasada da belirleyici olabileceğini belirtiyor.

Bankacılar haftanın en önemli gündeminin ise perşembe günü sonuçları açıklanacak Merkez Bankası (MB) faiz kararı olacağını belirtiyor.

Reuters anketine göre MB’nin önümüzdeki hafta düzenleyeceği yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında sıkılaştırmaya devam ederek politika faizini 150 baz puan arttırması bekleniyor.

Reuters anketine katılan 18 kurumun tamamı politika faizinde artış bekliyor.

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs da hafta sonu yayınladığı raporunda MB’den 200 baz puan faiz artışı ile politika faizini yüzde 17’ye yükselteceğini öngördü.

Deniz Yatırım’dan Orkun Gödek, şu değerlendirmeyi yaptı: “Dolar/TL işlemlerinde azalan ülke risk primi ve atılan normalleşme adımlarının etkili olmasının ardından ek negatif yeni bir başlık doğmadıkça TL lehine pozisyonlanmanın devam etmesini bekliyoruz. Teknik açıdan 7.64-7.54 destek, 7.77/78-7.86 ise direnç olarak izlenebilir.”

Piyasalarda Türkiye özelinde AB ve ABD’den yaptırım gündemi de izlenmeye devam ediliyor.

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