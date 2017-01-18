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"Müzakereler en kısa sürede tamamlanmalı"

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"Müzakereler en kısa sürede tamamlanmalı"
İŞAD müzakere süreci ile ilgili yazılı olarak gerçekleştirdiği açıklamada, sürecin en kısa sürede tamamlanması gerektiğinin altını çizdi. İŞAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İŞAD, 11 Şubat 2014 ortak metnindeki federal çözüm prensiplerine bağlı kalarak bugüne kadar müzakere sürecinde pro-aktif rol almış ve tarafları çözüm perspektifinde cesaretlendirmiştir. İŞAD, CENEVRE konferansına gelene kadar başta Cumhurbaşkanı Akıncı’ya ve Türkiye hükümetiyle istişare içerisinde yürütülen müzakerelere tam destek vermiştir.

Yine ,İŞAD, 1968’lerden beri devam eden Kıbrıs müzakerelerinin şu andaki son aşama olarak gördüğümüz Cenevre konferansı ile tamamlanmasını talep etmektedir. Gelinen aşamadan ve geçen bu kadar zamandan sonra Kıbrıslı Türkler olarak , sonu belirsiz müzakerelerle, geleceğimizin askıda ve belirsizlikle tutulmasına tahammülümüz kalmamıştır.

Bu açıdan, İŞAD olarak ,18 Ocak’ta Montpelerin’ de iki toplum ve garantörlerin temsilcilerinin katılımı ile başlayacak olan garantörlük ve güvenlikle ilgili teknik çalışmaların mümkün olan en kısa sürede olumlu sonuçlanmasını ve akabinde  Cenevre’de tüm tarafların katılımı nihai toplantının yapılarak referandum kararının alınmasını talep ediyor ve bekliyoruz.

İŞAD olarak Türkiye’nin garantörlüğü, tam siyasi eşitliğimiz ve mümkün olduğu kadar az vatandaşımızın yer değiştirmek zorunda kalacağı bir toprak düzenlemesi bizim için esastır. Bunun yanında, güvenlik konusunda empati yaparak Kıbrıslı Rumların da kendilerini güvencede hissedeceği bir açılımın olması gerektiğine inanıyoruz.

Son tahlilde, İŞAD olarak, Kıbrıslı Rumları ve Yunanistan’ı 18 Ocak’ta başlayacak olan bu son müzakere sürecinde makul bir yaklaşıma davet ederken, uluslararası topluma da 49 yıldır süren bu kronik soruna artık bir son vermesi çağrısını yapıyoruz.          

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