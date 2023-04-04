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NASA, Artemis II’de görev alacak ekibi tanıttı

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NASA'nın Ay'a insan taşımayı hedefleyen Artemis Ay Programı çerçevesinde gerçekleştireceği Artemis II görevinde yer alacak ekip tanıtıldı. Ay görevinde ilk kez bir kadın ve bir siyahi astronot yer aldı.
NASA, Artemis II’de görev alacak ekibi tanıttı

NASA'nın Ay'a insan taşımayı hedefleyen Artemis Ay Programı, Artemis I’in tamamlanmasının ardından Artemis II için hazırlıklara başladı. Ay’a iniş öncesi Ay yörüngesinde yapılacak mürettebatlı uçuş öncesi NASA, Texas eyaletinde yer alan Houston’daki Johnson Uzay Merkezi'nde düzenlenen etkinlik ile Artemis II görevinde yer alacak ekibi tanıttı. Ay görevindeki ekipte ilk kez bir kadın ve bir siyahi astronot yer aldı.

Dört kişilik ekipte, bir kadın tarafından en uzun aralıksız uzay uçuşu rekorunu elinde tutan ve NASA'nın tamamı kadınlardan oluşan ilk üç uzay yürüyüşünün bir parçası olan 44 yaşındaki Christina Koch, dört uzay yürüyüşü gerçekleştiren ve eski ABD Donanması pilotu olan 46 yaşındaki siyahi Victor Glover, 47 yaşındaki Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri’nde Albay Jeremy Hansen ve eski ABD Donanması pilotu 47 yaşındaki Reid Wiseman yer alacak. Hansen dışındaki astronotların hepsi Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) daha önce görev aldı. NASA Başkanı Bill Nelson yaptığı açıklamada, "Artemis II mürettebatı, bizi yıldızlara götürmek için yorulmadan çalışan binlerce insanı temsil ediyor. Bu, insanlığın mürettebatı. Gidiyoruz” dedi.

Ay yörüngesine yapılan mürettebatsız uçuş görevi Artemis I’in Aralık 2022'de başarıyla tamamlanmasının ardından Artemis II ile 4 kişilik mürettebat Orion uzay aracı ile Ay yörüngesinde 10 günlük uçuş gerçekleştirecek ve Dünya’ya dönecek. Söz konusu uçuşun amacı Orion'un tüm yaşam destek cihazlarının ve diğer sistemlerinin tasarlandığı gibi çalışıp çalışmayacağını test etmek. Artemis II’nin başarılı olması halinde NASA, birkaç yıl sonra Artemis III ile biri kadın olmak üzere Ay yüzeyine astronot indirmeyi planlıyor.

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