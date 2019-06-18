NATO: F-35'lerle S-400'leri birlikte konuşlandırmayacağız

Türkiye ile ABD arasındaki S-400 krizi sürerken, NATO'dan açıklama geldi.
NATO Avrupa Yüksek Müttefik Komutanı Orgeneral Tod Wolters, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın gelecek hafta S-400 konusunda bir araya geleceğini açıkladı.
Wolters, Türk-ABD ilişkilerinin kesinlikle sağlam olduğunu söyledi.
Wolters, “S-400’lerle F-35’leri yan yana konuşlandırmayacağız” dedi.
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