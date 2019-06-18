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NATO: F-35'lerle S-400'leri birlikte konuşlandırmayacağız

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NATO Avrupa Yüksek Müttefik Komutanı Orgeneral Tod Wolters, Türkiye-ABD ilişkilerinin 'kesinlikle sağlam' olduğunu söyledi. Wolters, 'S-400’lerle F-35’leri yan yana konuşlandırmayacağız' dedi.
NATO: F-35'lerle S-400'leri birlikte konuşlandırmayacağız

Türkiye ile ABD arasındaki S-400 krizi sürerken, NATO'dan açıklama geldi.

NATO Avrupa Yüksek Müttefik Komutanı Orgeneral Tod Wolters, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın gelecek hafta S-400 konusunda bir araya geleceğini açıkladı.

Wolters, Türk-ABD ilişkilerinin kesinlikle sağlam olduğunu söyledi.

Wolters, “S-400’lerle F-35’leri yan yana konuşlandırmayacağız” dedi.

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