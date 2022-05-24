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NATO’dan Türkiye açıklaması

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İsviçre'nin Davos kasabasında Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in ittifaka potansiyel üyelikleri ile ilgili olarak Türkiye'yle diyalog kurulması ve endişelerinin giderilmesi gerektiğini belirtti.
NATO’dan Türkiye açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç’in NATO‘ya katılımına yönelik Türkiye ile görüşmeleri ve endişelerini ele almaları gerektiğini ve bunun sonuç vereceğine inandığını açıkladı.

Stoltenberg ayrıca Çin’in bazı teknolojilerinin 5G ağlarında ve Kuzey Akım 2 boru hattı inşaatında kullanımı konusundaki tartışmalara atıfta bulunarak, Batılı ülkelerin güvenliklerini ekonomik karlar karşılığında takas etmemesi gerektiği konusunda uyardı.

Stoltenberg, İsviçre’nin Davos kasabasında Dünya Ekonomik Forumu’nda bir araya gelen iş dünyası liderlerine yaptığı açıklamada, “Ekonomik seçimlerimizin güvenliğimiz için sonuçları olduğunu kabul etmeliyiz. Özgürlük serbest ticaretten daha önemli” dedi.

Stoltenberg “Çin ile ticarete karşı değilim ama 5G ağları üzerindeki kontrolün hayati derece önemi olduğunu söylüyorum” dedi.

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