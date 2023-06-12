NATO’nun en büyük hava tatbikatı başladı

Alman Hava Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen, "NATO tarihinin en büyük hava tatbikatı" olarak nitelendirilen "Air Defender 2023" başladı.

Alman Haber Ajansı’nın haberine göre, Alman Hava Kuvvetlerine ait “A400M” tipi nakliye uçağının Aşağı Saksonya’daki Wunstorf Hava Üssü’nden havalanmasıyla tatbikata başlandı.

Daha sonra Schleswig-Hostein eyaletindeki Fliegerhorst Hohn Hava Üssün’den Alman Hava Kuvvetlerine ait F-18 savaş uçağı kalkış yaptı. Tatbikatın ilk saatlerinde sivil uçuşlar etkilenmedi.

Alman Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ingo Gerhartz, kamu yayıncısı ARD'ye bağlı RBB radyosuna yaptığı açıklamada, tatbikatın öncelikle NATO'nun savunma yeteneğini kanıtlamasıyla ilgili olduğunu söyledi.

Gerhartz, Rusya'ya yönelik provokasyondan kaçınılacağına, tatbikatın gerilimi artırıcı görünmemesi için her şeyi yapacaklarına işaret ederek, Rusya'ya ait ancak bu ülkeyle kara bağlantısı olmayan, Polonya ile Litvanya arasında Baltık Denizi'ne kıyısı bulunan Kaliningrad'a doğru uçuş gerçekleştirilmediği bilgisini paylaştı.

Berlin-Bradnenburg Havalimanı yetkililerince yapılan açıklamada, şimdiye kadar hava trafiği için normal bir gün yaşandığı ve tatbikatın yolcuların üzerinde önemli bir etkisinin bulunmadığı belirtildi ancak tatbikat nedeniyle gün içinde ne ölçüde gecikme yaşanacağının henüz tahmin edilemediği bildirildi.

Frankfurt Havalimanı yetkililerince yapılan açıklamada da tatbikatın öğleden önce yolcular için fark edilebilir etkisinin olmadığı ve trafiğin normal seyrettiği belirtildi.

Korgeneral Gerhartz, tatbikattan dolayı sivil hava trafiğinde büyük kısıtlamaların yaşanmasını beklemediğini açıklamıştı.

TÜM ÜSLER KULLANILACAK

23 Haziran'a kadar sürecek tatbikata aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 25 ülkeden 250 savaş uçağı ve yaklaşık 10 bin personel katılıyor.

Ülke genelinde Alman Hava Kuvvetlerine ait tüm üsler, tatbikat boyunca kullanımda olacak.

Haziran ortasındaki tatbikat dolayısıyla Almanya’nın güneyi, kuzeyi ve doğusunda hususi hava sahaları belirlendi. Avrupa hava sahası üzerinde birçok sivil uçuşun rotasının da değiştirileceği ifade ediliyor.

250 SORTİ YAPILACAK

Avrupa’daki NATO ülkelerinden 80 uçak ve uluslararası ortaklardan 60 uçağın tatbikatta yer alması öngörülüyor. Tatbikat boyunca günde ortalama 250 sorti yapılacağı belirtiliyor.

Alman Hava Kuvvetlerinin ev sahipliğindeki tatbikatla İttifak hava savunmasının güçlü tutulması, havadaki güçlü caydırıcılığın sürdürüldüğüne dair mesaj verilmesi ve Atlantik’in iki yakasının uyumunun sağlamlaştırılması hedefleniyor.