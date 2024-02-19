  • BIST 9241.37
  • Altın 2000.777
  • Dolar 30.8697
  • Euro 33.2561
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAHalkın Partisi: Yetkiniz Var; Özel Bakımevlerini Neden Denetlemiyorsunuz? 

Navalny'nin eşinden video açıklaması: 'Kocamı Putin öldürdü'

» »
Yulia Navalnaya "Aleksey Navalny'nin çalışmalarına devam edeceğim. Ülkemiz için savaşmaya devam edeceğim. Ve hepinizi yanımda durmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı
Navalny'nin eşinden video açıklaması: 'Kocamı Putin öldürdü'

Kuzey Kutup dairesinde Rusya'nın ücra bir kasabasındaki hapishanede hayatını kaybeden muhalif lider Aleksey Navalny'nin eşi Yulia Navalnaya, kocasını Devlet Başkanı Vladimir Putin'in öldürdüğünü ve rejime karşı mücadelesini sürdüreceğini söyledi. 

Pazartesi günü YouTube'da yayınlanan görüntülü açıklamasında Navalnaya, "Aleksey Navalny'nin çalışmalarına devam edeceğim. Ülkemiz için savaşmaya devam edeceğim. Ve hepinizi yanımda durmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

"Özgür, barışçıl, mutlu bir Rusya, kocamın hayalini kurduğu geleceğin güzel Rusya'sı, ihtiyacımız olan şey bu" diyen Navalnaya, “Bu Rusya'da yaşamak istiyorum. Çocuklarımızın orada yaşamasını istiyorum. Bunu sizinle inşa etmek istiyorum" dedi.

Putin'i kocasını öldürmekle suçlayan Navalnaya, "Bu konuşmayı yapan ben olmamalıydım. Bu videoyu benim kaydetmemem gerekiyordu. Putin sadece Aleksey Navalny isimli kişiyi öldürmekle kalmadı. Onunla birlikte umudumuzu, özgürlüğümüzü, geleceğimizi yok etmek istedi.” sözlerini kaydetti.

Navalny'nin ani ölümünün üzerinden üç gün geçmiş olmasına rağmen Navalny'nin cenazesi henüz ailesine teslim edilmedi.

Navalny'nin annesi pazartesi günü, hapishaneden 75 kilometre uzaklıktaki Salekhard kasabasında bulunan morg yetkilileri tarafından bir kez daha geri çevrildi.

Cumartesi günü de hapishane ve yerel morga giden Navalny'nin 69 yaşındaki annesi Lyudmila Navalnaya'ya yetkililer sadece ölüm saatinin 14:17 olduğunu gösteren bir kağıt verdi.

Navalny'nin politika ekibinin üyeleri ölümünü "cinayet" olarak nitelendirirken, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden dahil birçok dünya lideri ölümünün sorumluluğunun Putin'e ait olduğunu söyledi

Peskov: Soruşturma sürüyor, mevzuat uygulanıyor

Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov pazartesi günü yaptığı açıklamada, Putin'in Navalny'nin ölümüne herhangi bir tepki vermediğini ve Kremlin'in naaşının ailesine iade edilmesi meselesiyle "ilgilenmediğini" söyledi. Peskov, Kremlin'in ölüm nedeninin kapsamlı bir şekilde soruşturulması konusunda endişe duyup duymadığı sorusuna "Rus mevzuatının öngördüğü eylemler gerçekleştiriliyor." şeklinde cevap verdi.

"Navalny'nin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor ve gerekli işlemler yapılıyor." diyen Peskov "Fakat sonuçlar henüz açıklanmadı. Bunlar hakkında hiçbir şey bilinmiyor." açıklamasında bulundu.

Peskov ayrıca, Navalny'nin ölümünden Rusya Devlet Başkanı'nın sorumlu olduğunu söyleyen dünya liderlerini de eleştirerek "bu kadar bariz bir şekilde kaba açıklamalar yapmanın kesinlikle kabul edilemez" olduğunu söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Putin: Biden'ı Trump'a tercih ederiz15 Şubat 2024 Perşembe 12:07
  • Ukrayna, Rus çıkarma gemisi Sezar Kunikov'u Kırım açıklarında batırdığını açıkladı14 Şubat 2024 Çarşamba 16:01
  • Rus ordusu hakkında sahte bilgi yayanların varlıklarına el konulacak14 Şubat 2024 Çarşamba 12:53
  • Kremlin: Rus varlıklarına el koymak küresel ekonomiyi etkiler13 Şubat 2024 Salı 19:12
  • Rusya, Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ı arananlar listesine aldı13 Şubat 2024 Salı 16:45
  • SpaceX, Starlink terminallerini Rus ordusuna sattığı iddialarını yalanladı13 Şubat 2024 Salı 11:22
  • Rusya'da sokak köpeklerinin uyutulması kararının ardından sahiplenme yarışı12 Şubat 2024 Pazartesi 18:12
  • Kolombiyalı paralı askerler Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşıyor10 Şubat 2024 Cumartesi 10:57
  • Savaştan sonra ilk kez Batı basınına konuşan Putin: Batı bizi Ukrayna’da yenemeyeceğini anlamalı09 Şubat 2024 Cuma 11:43
  • Japonya'da "yaşlıların yalnızlığına" çözüm aranıyor09 Şubat 2024 Cuma 10:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti