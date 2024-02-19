Navalny'nin eşinden video açıklaması: 'Kocamı Putin öldürdü'

Yulia Navalnaya "Aleksey Navalny'nin çalışmalarına devam edeceğim. Ülkemiz için savaşmaya devam edeceğim. Ve hepinizi yanımda durmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı

Kuzey Kutup dairesinde Rusya'nın ücra bir kasabasındaki hapishanede hayatını kaybeden muhalif lider Aleksey Navalny'nin eşi Yulia Navalnaya, kocasını Devlet Başkanı Vladimir Putin'in öldürdüğünü ve rejime karşı mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

Pazartesi günü YouTube'da yayınlanan görüntülü açıklamasında Navalnaya, "Aleksey Navalny'nin çalışmalarına devam edeceğim. Ülkemiz için savaşmaya devam edeceğim. Ve hepinizi yanımda durmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

"Özgür, barışçıl, mutlu bir Rusya, kocamın hayalini kurduğu geleceğin güzel Rusya'sı, ihtiyacımız olan şey bu" diyen Navalnaya, “Bu Rusya'da yaşamak istiyorum. Çocuklarımızın orada yaşamasını istiyorum. Bunu sizinle inşa etmek istiyorum" dedi.

Putin'i kocasını öldürmekle suçlayan Navalnaya, "Bu konuşmayı yapan ben olmamalıydım. Bu videoyu benim kaydetmemem gerekiyordu. Putin sadece Aleksey Navalny isimli kişiyi öldürmekle kalmadı. Onunla birlikte umudumuzu, özgürlüğümüzü, geleceğimizi yok etmek istedi.” sözlerini kaydetti.

Navalny'nin ani ölümünün üzerinden üç gün geçmiş olmasına rağmen Navalny'nin cenazesi henüz ailesine teslim edilmedi.

Navalny'nin annesi pazartesi günü, hapishaneden 75 kilometre uzaklıktaki Salekhard kasabasında bulunan morg yetkilileri tarafından bir kez daha geri çevrildi.

Cumartesi günü de hapishane ve yerel morga giden Navalny'nin 69 yaşındaki annesi Lyudmila Navalnaya'ya yetkililer sadece ölüm saatinin 14:17 olduğunu gösteren bir kağıt verdi.

Navalny'nin politika ekibinin üyeleri ölümünü "cinayet" olarak nitelendirirken, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden dahil birçok dünya lideri ölümünün sorumluluğunun Putin'e ait olduğunu söyledi

Peskov: Soruşturma sürüyor, mevzuat uygulanıyor

Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov pazartesi günü yaptığı açıklamada, Putin'in Navalny'nin ölümüne herhangi bir tepki vermediğini ve Kremlin'in naaşının ailesine iade edilmesi meselesiyle "ilgilenmediğini" söyledi. Peskov, Kremlin'in ölüm nedeninin kapsamlı bir şekilde soruşturulması konusunda endişe duyup duymadığı sorusuna "Rus mevzuatının öngördüğü eylemler gerçekleştiriliyor." şeklinde cevap verdi.

"Navalny'nin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor ve gerekli işlemler yapılıyor." diyen Peskov "Fakat sonuçlar henüz açıklanmadı. Bunlar hakkında hiçbir şey bilinmiyor." açıklamasında bulundu.

Peskov ayrıca, Navalny'nin ölümünden Rusya Devlet Başkanı'nın sorumlu olduğunu söyleyen dünya liderlerini de eleştirerek "bu kadar bariz bir şekilde kaba açıklamalar yapmanın kesinlikle kabul edilemez" olduğunu söyledi.