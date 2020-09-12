  • BIST 1.103
  • Altın 466,351
  • Dolar 7,4625
  • Euro 8,8348
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAYDP'de yeni bir covid vakası daha! Kadın Kolları başkanı da Covid-19 pozitif

Navid Afkari: İranlı güreşçi uluslararası tepkilere rağmen idam edildi

» »
Navid Afkari: İranlı güreşçi uluslararası tepkilere rağmen idam edildi
Navid Afkari: İranlı güreşçi uluslararası tepkilere rağmen idam edildi

İranlı güreşçi Navid Afkari, uluslararası toplumun tepkisine rağmen idam edildi.

27 yaşındaki Afkari, 2018'deki hükümet karşıtı gösterilerde bir güvenlik görevlisini öldürmekle suçlanıyordu.

Afkari, işkenceyle cinayeti itiraf etmeye zorlandığını söylemişti.

İdamın durulması çağrısı yapanlar arasında dünya genelinde 85.000 sporcuyu temsil eden Dünya Oyuncular Derneği de vardı. Dernek, Afkari'nin muhalif gösterilere katıldığı için 'adil olmayan bir şekilde hedef alındığını' söylemiş ve idamın gerçekleşmesi durumunda İran'ın müsabakalardan men edileceğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump da idamın durdurulması çağrısı yapıp Afkari'nin tek eyleminin 'sokaklarda hükümet karşıtı gösterilere katılmak' olduğunu söylemişti.

İran resmi medyasının haberine göre Afkari güney şeri Şiraz'da asılarak idam edildi.

İran'daki insan hakları eylemcilerine göre Afkari'nin ağabeyleri Vahid ve Habib de aynı davada suçlu bulunup 54 ve 27'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kanıtlara dair soru işaretleri

Afkari, tutulduğu cezaevinden sızdırdığı bir ses kaydında işkence gördüğünü söylemişti. Annesi de oğlunun işkenceyle cinayeti itiraf etmeye zorlandığını duyurdu.

Ağabeylerinin avukatı Hassan Younesi, Twitter hesabından İran haber ajanslarının iddiasının aksine, Afkari'nin güvenlik görevlisini öldürdüğüne dair görüntüler olmadığını belirtti. Avukat, kanıt olarak sunulan videonun da cinayetten bir saat önce çekildiğini söyledi.

İranlı yetkililer işkence iddialarını reddetti.

Afkari, İran'da tarih boyunca en sevilen ve takip edilen spor dallarından olan güreşte ülkenin en başarılı sporcularındandı. Afkari'nin ülke içi müsabakalarda şampiyonluğu vardı.

İran'da 2018 yılındaki gösteriler ekonomik sıkıntılar ve siyasi çıkmaza tepki olarak doğmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran: Pompeo paralel evrende yaşıyor28 Ağustos 2020 Cuma 18:59
  • İsrail'den Doğu Akdeniz'de Türkiye ile işbirliği mesajı: “Önce ilişkiler normale dönmeli”27 Ağustos 2020 Perşembe 09:10
  • İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı26 Ağustos 2020 Çarşamba 08:55
  • İsrail Gazze'de Hamas'a Ait Bazı Noktaları Vurdu25 Ağustos 2020 Salı 11:57
  • Gazze'de Meydana Gelen Patlamada Kudüs Seriyyelerinden 4 Kişi Öldü25 Ağustos 2020 Salı 10:26
  • Yemen Ordusu ve Husi Milisler Hudeyde'de Çatıştı24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:58
  • İran: "Natanz nükleer tesisindeki patlamanın nedeni, sabotaj"24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:54
  • İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:47
  • İsrail Başbakanı Netanyahu bütçe planının onaylanmasını erteledi24 Ağustos 2020 Pazartesi 08:21
  • Filistinli yetkili: "İsrail, Gazze'ye gıda ve sağlık malzemesi hariç tüm ürünlerin girişini yasakladı"23 Ağustos 2020 Pazar 15:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti