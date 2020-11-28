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Neandertallerin çekici kolayca kavrayabileceği ama kalem tutmakta zorlanacağı ortaya çıktı

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Modern insanın ellerinin "hassas kavrayış" diye bilinen harekete Neandertallerden daha yatkın olduğu düşünülüyor
Neandertallerin çekici kolayca kavrayabileceği ama kalem tutmakta zorlanacağı ortaya çıktı

Yeni bir araştırmaya göre Neandertallerin başparmakları, çekiç gibi bir aleti daha kolay kavrayabilecek şekle sahipti. Ancak madeni para benzeri nesneleri yerden almakta zorlanmalarına neden oluyordu.

Neandertaller ve modern insanlardaki başparmak kemiklerini karşılaştıran Britanyalı bilim insanları, Neandertal ellerinin, saplı nesneleri kavrama hareketine daha uygun olduğunu, kalem tutma gibi hasas kavrayışlarda ise zorlanacağını keşfetti.

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Bulgulara göre Neandertal elindeki ilk metakarp kemiği ve trapezium (başparmak altı) kemiği arasında daha düz ve daha küçük bir temas yüzeyi bulunuyordu. Bu şekilde Neandertaller, parmaklar ve avuç içi arasında sıkıştırdıkları sapın yüzeyine başparmaklarını uzatarak tüm nesneyi kolaylıkla yönlendirebiliyordu.

Modern insanın ellerininse "hassas kavramalar" diye bilinen harekete Neandertallerden daha yatkın olduğu düşünülüyor. Bu hareket de nesnelerin, başparmak ucu ve diğer parmak uçları arasında sıkıştırılıp kavranması anlamına geliyor. Söz konusu kavrayış sınıfında, yerden madeni para alma, parmak uçlarında iğne tutma veya kalem tutma gibi hareketler yer alıyor.

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Çalışmanın ardındaki Kent Üniversitesi'nden antropolog Ameline Bardo ve meslektaşları, 5 Neandertal’in başparmaklarını hareket ettiren kemikler arasındaki eklemlerini üç boyutlu haritalandırdı.

Neandertal el kemiklerinin şeklini modern insandakilerle karşılaştıran araştırmacılar, bu tür çalışmaların eski insanların davranışları ve alet kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi sağlayabileceğini söyledi.

Scientific Reports isimli bilimsel yayında yer verilen çalışmada şu ifadeler yer aldı:

Bulgular, modern insan parmağının işlevsel yeteneklerini ve evrimini anlamak için bütüncül eklem analizinin önemini vurguluyor.

 

Independent Türkçe, Daily Mail, Science Direct, EurekALert

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