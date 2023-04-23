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Near East Hayat Genel Müdürü Ömür Şengün, Sağlık Sigortacılığındaki En Son Trendleri AnlattıNear East Hayat Genel Müdürü Ömür Şengün, Sağlık Sigortacılığındaki En Son Trendleri Anlattı

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Near East Hayat Genel Müdürü Ömür Şengün, Sağlık Sigortacılığındaki En Son Trendleri Anlattı
Near East Hayat Genel Müdürü Ömür Şengün, Sağlık Sigortacılığındaki En Son Trendleri AnlattıNear East Hayat Genel Müdürü Ömür Şengün, Sağlık Sigortacılığındaki En Son Trendleri Anlattı

Hayat ve Sağlık Sigortaları alanında faaliyet gösteren Near East Hayat, sağlık sigortacılığındaki gelişmeleri yakından takip ederek, sigorta endüstrisindeki değişimleri, trendleri ve yakın gelecekte sektörde atılacak adımları gündemine aldı.

Bu konuda değerlendirmelerini aktaran Near East Hayat Genel Müdürü Ömür Şengün, özellikle pandemi nedeni ile Sağlık Sigortacılığında yeni trendlerin ortaya çıktığını vurguladı.

Şengün; “Sağlık sigortası endüstrisinde, son iki yılda dev adımlar atıldı. Bunun ardındaki asıl neden, pandemidir. İnsanlar, hayatın belirsizliklerinin farkına varmış ve sağlıkla ilgili herhangi bir felakete hazır olmadıklarını görmüşlerdir.

Pandemi, sağlık sigortasının algısını değiştirerek, bireylerin artan tıbbi bakım masraflarını karşılamak için uygun sigortaya sahip olmanın değerini anlamalarına neden olmuştur. Ek olarak, sigorta şirketleri, artan kesintisiz hizmet ve esnek teminat ihtiyacı nedeniyle yeni hizmet modelleri ve son teknoloji ürünler geliştirmek zorunda kaldılar.” dedi.

Şengün ayrıca, Sağlık sigortası sektöründe değişen dış etkenlere bağlı olarak gerçekleşen değişimlerden söz ederken; son zamanlardaki en iyi Sağlık Sigortası trendlerinin aşağıdaki başlıklarla sıralanabileceğini aktardı.

 

Otomasyon ve Dijitalleşme

“Sağlık sigortası sektörü, teknolojinin benimsenmesinin bir sonucu olarak tam bir dijital geçiş süreci geçirdi. Yapay zeka, sigorta şirketlerine gerçek zamanlı hasar işleme ile hasar yönetimini iyileştirmede yardımcı oldu. Teletıp girişimleri, en ücra bölgeleri bile tıbbi bakım için erişilebilir hale getirdi.

Otomasyon ve Dijitalleşme  çok sayıda işlemi otomatikleştiriyor ve büyük miktarda veriyi yönetiyor, tahmine dayalı analizler gerçekleştiriyor ve gelişmiş müşteri desteği sağlıyor. Buna ek olarak, daha hızlı veri erişimi, daha düşük yönetim maliyetleri, gizlilik, güvenlik ve ölçülebilirlik sağlıyor. Bu nedenle, iş modellerinden tüketici deneyimlerine ve operasyonel prosedürlere kadar her şey tamamen otomatikleştirildi.”

 

Ruh Sağlığı Hizmetleri

“COVID-19, kapsamlı tedavinin bir bileşeni olarak ruh sağlığının önemine dair tartışmaları her zamankinden daha fazla teşvik etti. Sonuç olarak, sigortacılar artık uzman danışmanlığı, meditasyon uygulamalarına erişim ve bu tür hizmetlere artan ihtiyacın farkında olarak travma ile başa çıkmak için çeşitli diğer araçların kullanımı dahil olmak üzere ruh sağlığı hizmetlerini kapsamaktadır.”

 

Yeni Sigorta Poliçelerinin Dizayn Edilmesi

“Pandemi nedeniyle kapsamlı bir sağlık sigortası poliçesine sahip olma ihtiyacı son derece hayati hale geldi. Sağlık sigortası şirketleri, insanların uygun bir sağlık sigortası poliçesine yatırım yapma konusunda daha bilinçli olduklarını kabul etmiştir. Bu nedenle, müşterilerinin ihtiyaç ve gereksinimlerine göre çok sayıda yeni sağlık sigortası poliçesi başlattılar.”

 

Şeffaflığın Artması

“Artık sigortalıların %75'i bir işlemi yaptırmadan önce fiyatını bilmek istiyor. Sonuç olarak, sigorta şirketlerinin bu konuda açık olmalarını  bekliyor. Sağlık sigortası maliyetinin büyük ölçüde bulunulan yere, yaşa, sağlık durumuna bağlı olduğunu biliyoruz. Çeşitli sağlık sigorta şirketleri, müşterilerine en uygun planları önerip fiyat mukayese  araçlarının kullanılmasına izin vererek yapay zekadan yararlanıyor ve bu da şeffaflığı artırıyor.”

 

Penetrasyon

“Sağlık ağındaki katılımcı tıbbi ve paramedikal sağlayıcıların sayısındaki istikrarlı artış sayesinde sağlık sigortası yaygınlaşmıştır. Sigortalı sayısını artırmak için uygun fiyatlı sağlık sigortası sunmak ve yapılacak bilinçlendirme kampanyaları bu artışı destekleyecektir.”

 

Kişiye Özel Müşteri Deneyimi

“Sağlık sigortaları oldukça karmaşık olduğundan, sigortalı adayları çoğu zaman hangi soruları soracaklarını bilmezler, bu nedenle birçok sağlık sigortası şirketi proaktif olarak onlarla iletişime geçmek ve çözümler sunmak zorunda kalır. Bu özel öneriler, davranış değişikliğini eğitmeye, bilgilendirmeye ve ilham vermeye yardımcı olur.

Yeni dönem sağlık sigorta sektörü, tüketici ihtiyaçlarını karşılayan ve kişiye özel bir müşteri deneyimi sunan yenilikçi sağlık sigortası ürünleri yaratırken, sağlık sigorta pazarının, yeni teknoloji ve trendler sayesinde tüm segmentlere yayılacağı öngörülmektedir.”

Near East Hayat Genel Müdürü Ömür Şengün, orta sınıfın sağlık hizmetleri konusunda farkındalığı artmış, çeşitli demografik değişkenler, sağlık sigorta pazarının büyümesini desteklemeye devam edeceğinin altını çizerek, “daha iyi sağlık hizmeti vermek adına yukarıda belirttiğim her başlık için çalışmalar sürmektedir.” dedi.

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