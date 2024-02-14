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Neofitu “Maraş’ın Las Vegas’a çevrilmesi planı bir uyarı”

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DİSİ eski Başkanı Averof Neofitu yeni bir başarısızlık olması halinde bunun Kıbrıs sorunundaki prosedürünün sonu, Rumlar için çok daha acı bir dönemin başlangıcı olacağını söyledi.
Neofitu “Maraş’ın Las Vegas’a çevrilmesi planı bir uyarı”

DİSİ eski Başkanı Averof Neofitu yeni bir başarısızlık olması halinde bunun Kıbrıs sorunundaki prosedürünün sonu, Rumlar için çok daha acı bir dönemin başlangıcı olacağını söyledi.

Alithia’ya göre İngiliz Daily Express gazetesinde Maraş’ın Akdeniz’in Las Vegas’ı haline getirilmesi planının dünyanın farklı bölgelerinden milyarder yatırımcılar konsorsiyumunun önerisi olduğunu okuduğunu kaydeden Neofitu “Maraş’ın Las Vegas’a dönüştürülmesi planının, devam etmekte olan prosedürde olası yeni bir çöküşü neyin takip edeceğine dair bir uyarı olduğu” görüşünü ortaya koydu.

Neofitu “olası bir başarısızlık prosedürün sonu olacak ve bizim açımızdan işgalden çok daha acı yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Ada’nın esaret altındaki paçası, özgür tarafın boğazında hançer olacak” ifadelerini kullandı ve bu tehlikenin, mevcut prosedürde aşırı derecede kararlılık, ciddiyet ve sorumluluk gereğine işaret ettiğini kaydetti.

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