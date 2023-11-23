  • BIST 8026.6
  • Altın 1850.104
  • Dolar 28.8285
  • Euro 31.5358
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAİsrail hükümeti, Hamas ile esir takası anlaşmasını ve geçici ateşkesi kabul etti

Netanyahu: Bu anlaşma, İsraillileri öldürenleri kapsamayacak

» »
İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas Hareketi ile yapılan esir takası anlaşmasının, İsraillileri öldürmeyle suçlanan kişileri kapsamayacağını söyledi.
Netanyahu: Bu anlaşma, İsraillileri öldürenleri kapsamayacak

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant ile ortak basın toplantısında konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, esir takası anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, Kızılhaç Örgütünün esir takası anlaşmasının kapsamında olmayan diğer esirleri de ziyaret ederek ilaç temini sağlayacağını belirtti. Netanyahu, bunun anlaşma maddelerinde yer aldığını dile getirdi ve Örgütün görevini yerine getirmesini temenni etti.

"Bu anlaşma, İsraillileri öldürenleri kapsamayacak." diyen Netanyahu, başbakan olarak esirler konusunda zor tercihlerle karşı karşıya kaldığını, tüm zamanını esirlerin İsrail'e dönmesi için çabalayarak geçirdiğini söyledi.

İsrail'in tarihi boyunca askeri operasyonlarla esirleri kurtarmayı başardığını belirten Netanyahu, "Ancak bu her zaman başarılı olmuyor, bu yüzden beklemedik ve rehinelerimizi serbest bırakmak için her fırsatı değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Güvenlik kurumları ve İsrail ordusunun esir takası anlaşmasına onay verdiğini kaydeden Netanyahu, "Geçici ateşkes süresi içinde güvenlik güçlerimiz bunun güvenliğini sağlayacak, bu sırada istihbarat çabası devam edecek, ordu da savaşa hazır olmayı sürdürecek." ifadesini kullandı

"Açık olmak istiyorum." diyen Netanyahu, şunları kaydetti:

"Hamas'ı yok etmek ve tüm rehinelerimizi geri almak olan tüm hedeflerimizi gerçekleştirene kadar savaş devam edecek. Savaştan sonraki günde de terörü destekleyen hiçbir unsurun Gazze'yi yönetmemesi garanti altına alınacak. Gazze, İsrail'in geleceğinde bir tehdit oluşturmayacak. Siyasi ve askeri çabalar, rehinelerin geri dönüşü için gerekli koşulları olgunlaştırdı. Bu durumun, sonraki aşamalarda daha fazla rehinenin serbest bırakılmasına da olanak sağlayacağına inanıyorum."

Hamas ve İsrail arasındaki esir takası anlaşması

İsrail basını ve uluslararası basına, anlaşmanın ilk aşamasında, Hamas'ın Gazze'de tutulan 50 ile 80 arasında İsrailli kadın ve çocuğu serbest bırakacağı yansımıştı. Buna karşılık İsrail'in, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 150 Filistinli tutukluyu serbest bırakmasının beklendiği aktarılmıştı.

Esir takasının, Gazze'de 4 günlük insani ateşkes ilan edilerek gerçekleştirileceği ve anlaşma kapsamında günde yaklaşık 300 tırın Gazze'ye girişinin sağlanacağı belirtilmişti.

İsrail'e göre, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

İsrail hapishanelerinde 2 binden fazlası idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 3 bin Filistinliyi gözaltına aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Son dakika! İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı21 Kasım 2023 Salı 22:22
  • İsrail'in Gazze'deki her İsrailli esire karşı 3 Filistinli esiri serbest bırakacağı iddiası21 Kasım 2023 Salı 14:59
  • İsrail sivilleri silahlandırıyor: 200 bini geçti21 Kasım 2023 Salı 13:46
  • İsrail 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde 62 gazeteciyi öldürdü21 Kasım 2023 Salı 13:24
  • Henniye: İsrail ile ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınız21 Kasım 2023 Salı 09:07
  • İsrail'in saldırılarında Gazze'de 5 binden fazla çocuk öldürüldü20 Kasım 2023 Pazartesi 17:16
  • Arap ve Müslüman dışişleri bakanlarını ağırlayan Çin'den 'Gazze için acil adım' çağrısı20 Kasım 2023 Pazartesi 12:46
  • Binlerce İsrailli, Başbakan Netanyahu'nun rehinelerin serbest bırakılmasına öncelik vermesi için Kudüs'e yürüdü20 Kasım 2023 Pazartesi 12:13
  • İsrail ordusu, Gazze'de Filistinli gruplarla girdiği çatışmalar sonucu bazı bölgelerden çekildi20 Kasım 2023 Pazartesi 08:12
  • Türk, KKTC vatandaşı ve yakınlarından oluşan 87 kişi Mısır'a ulaştı20 Kasım 2023 Pazartesi 08:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti