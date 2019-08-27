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Netanyahu İran saldırılarına karşı destek istedi

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İsrail Başbakanı Netanyahu, İran ile yaşanan gerilimde destek istedi. Suriye'de İran'ın etkin olmasını istemeyen ve İHA saldırıları düzenleyen İsrail, hedeflerinin İran’ı durdurmak olduğunu belirtiyor.
Netanyahu İran saldırılarına karşı destek istedi

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran ile yaşanan gerilimde destek istedi. Suriye'de İran'ın etkin olmasını istemeyen ve İHA saldırıları düzenleyen İsrail, hedeflerinin İran’ı durdurmak olduğunu belirtiyor.

 

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "İran, İsrail'de katil terör saldırıları düzenlemek için geniş bir cephede çalışıyor" diyerek İran'ın bu saldırıları sonlandırması için uluslararası toplumu derhal tepki gösterme çağrısı yaptı.

Suriye savaşında Şam'ın müttefiki olan İran'ın sınırında etkin olmasını önlemeye çalışan İsrail'in sık sık komşu ülkedeki hedefleri vurduğu bildirildi. Son dönem bölgede İHA saldırıları artarken İsrail ordusunun Suriye'de vurduğu hedeflere ilişkin çok az resmi açıklama yaptığı belirtiliyor.

Hafta sonunda da bölgeye saldırıların sürdüğü bildirildi. İsrail'in geçen Cumartesi günü Şam yakınlarına saldırı düzenlediği ve Suriye ordusuna bağlı en az beş askerin yaralandığı belirtildi. İsrail ordusu saldırının, İran'ın İsrail'in kuzeyini hedef alan "katil İHA'larına" karşı önlem amaçlı olduğu savunmasını yaptı.

İsrail’in Lübnan’da da İran’a yakın grupları hedef aldığı öne sürülüyor. Pazar günü Şii Hizbullah milislerinin Beyrut'taki basın bürosuna yakın bir mesafede bir İsrail İHA'sının düştüğü, ikinci bir insansız hava aracının ise havada infilak ettiği bildirildi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn Pazartesi günü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, olayın bir "savaş ilanı" olduğunu kaydetmişti. Aynı gün yine İsrail'e ait bir İHA'nın Lübnan'ın doğusunda İran'a yakın bir grubun merkezinin hedef alındı.

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