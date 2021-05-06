Netanyahu'nun bakan yaptığı kadın siyasinin ses kaydı sızdı: 'İktidar şehvetinden gözü dönmüş diktatör, zorba'

Başbakan Benyamin Netanyahu, koalisyon için verilen mühletin bu geceyarısı dolmasına saatler kala şapkadan tavşan çıkaramamışken, şapkayı da havaya uçuran ses kayıtları yayımlandı.

İsrail'de 2 yılda düzenlenen 4. erken seçimin ardından yine hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Benyamin Netanyahu, koalisyon için verilen mühletin bu geceyarısı dolmasına saatler kala şapkadan tavşan çıkaramamışken, şapkayı da havaya uçuran ses kayıtları yayımlandı.

İsrail siyasetinin yolsuzluklarla gölgelenmesinin gelenek haline gelmesine rağmen görevdeyken yolsuzluktan yargılanan ilk İsrail Başbakanı unvanını taşıyan Benyamin Netanyahu'nun koalisyon kurmak için yanaştığı partilerden biri olan Yamina'nın liderlerinden Ayelet Şaked'in ses kaydı pazartesi akşamı Kanal 12'de yayımlandı.

Ses kaydında, Netanyahu'nun 2015-19 arası Adalet Bakanı yaptığı kadın siyasetçinin Başbakan ile eşi Sara'dan 'iktidar şehvetinden gözleri dönmüş diktatörler ve zorbalar' diye söz etmesi dikkat çekti.

In bombshell recordings, Shaked calls Netanyahus ‘tyrants’ with ‘lust for power’ https://t.co/tiXKLDPlFX — The Times of Israel (@TimesofIsrael) May 3, 2021

Ulusal birlik hükümetine göz kırpma

Maariv gazetesi, Şaked'in bu değerlendirmeleri pazartesi günü İsrailli hahamlarla toplantıda yaptığını ve hahamlardan birinin ses kaydı aldığını yazdı. Bu sırada Netanyahu da koalisyon kurmak için Şaked'in Yamina partisine kur yapmakla meşguldü.

Önceki haberler aşırı sağcı çizgideki kadın siyasetçinin merkezci Yair Lapid'nin liderliğindeki Yeş Atid'le ulusal birlik hükümetindense - Yamina lideri Naftali Bennett'in ilk başbakan olacağı rotasyon anlaşması şartıyla- sağcı Netanyahu ile koalisyonu tercih ettiği yönündeydi. Ancak ses kayıtları, Şaked'in Netanyahu ya da Bennett'in liderliğinde sağcı koalisyonun kurulamaması halinde 5. erken seçime gitmektense ulusal birlik hükümetini desteklemeye hazır olduğunu ortaya koydu.

'Yönetilmesi gereken bir ülke var'

Siyasete Başbakanlık'ta Netanyahu için çalışan bir elemanken adım atmış olan Şaked, koalisyon hükümeti kurulmasıyla ilgili değerlendirmelerinde kendisini yetiştiren liderle ilgili şu sözleri sarf etti:

"İktidarda kalmak istiyor. Güç arzusu var - onun ve karısının. Diktatörler gibiler, zorbalar gibiler. Kenara çekilmeye hazır değiller. Biz öyle değiliz..."

"Netanyahu'nun (iktidardan) gitmesinin gerektiği doğrudur. Gitmek zorunda. Ama Yeni Umut lideri Gideon'a Sa'ar'a dedim ki, 'Yönetilmesi gereken bir ülke var. Peki şimdi ne olacak? Sırf Netanyahu'nun gitmesi gerekiyor diye şu ve o partiye bu saçma koalisyonu mu kuracaksın?'" (Netanyahu'yu başbakanlıktan göndermek için sağcı, merkezci ve solcu partiler arasında koalisyon kurma çabasına atıfla...)

'Davadan başka umursadığı bir şey yok'

"Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle daha da sağa kayacak. Şu anda umursadığı tek şeyin hakkındaki dava olduğu doğrudur. Kesinlikle başka hiçbir şeyi umursamıyor. Tüm düşünceleri, davranışları, tavırları, hepsi, hakkında görülen davanın etrafında dönüyor."

'Korkudan ödü kopan paranoyak'

"Af ve suçunu kabul ederek ceza indirimi pazarlığı sürecine girmekten korkuyor... Nihayetinde suçunu kabul etmek zorunda kalacağından ve bunun işe yaramayacağından korkuyor... Sonuçta son derece paranoyak bir adam, dolayısıyla korkuyor."