Netanyahu'nun bakan yaptığı kadın siyasinin ses kaydı sızdı: 'İktidar şehvetinden gözü dönmüş diktatör, zorba'

İsrail'de 2 yılda düzenlenen 4. erken seçimin ardından yine hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Benyamin Netanyahu, koalisyon için verilen mühletin bu geceyarısı dolmasına saatler kala şapkadan tavşan çıkaramamışken, şapkayı da havaya uçuran ses kayıtları yayımlandı.

İsrail siyasetinin yolsuzluklarla gölgelenmesinin gelenek haline gelmesine rağmen görevdeyken yolsuzluktan yargılanan ilk İsrail Başbakanı unvanını taşıyan Benyamin Netanyahu'nun koalisyon kurmak için yanaştığı partilerden biri olan Yamina'nın liderlerinden Ayelet Şaked'in ses kaydı pazartesi akşamı Kanal 12'de yayımlandı.

Ses kaydında, Netanyahu'nun 2015-19 arası Adalet Bakanı yaptığı kadın siyasetçinin Başbakan ile eşi Sara'dan 'iktidar şehvetinden gözleri dönmüş diktatörler ve zorbalar' diye söz etmesi dikkat çekti.

