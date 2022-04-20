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Netflix hisseleri çakıldı

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Netflix hisseleri, şirketin üçüncü çeyrekte abone kaybettiğini açıklamasının ardından borsada çakıldı. Hisseler ABD borsalarının açılışında yüzde 38'in üzerinde değer kaybetti.
Netflix hisseleri çakıldı

Netflix’in hisseleri, üçüncü çeyrekte abone kaybettiğini açıklamasının ardından bugünkü açılışta çakıldı. Netlix hisseleri ABD’nin Nasdaq borsasında dün kapanışa oranla yüzde 38 değer kaybetti.

Netflix'in bugün yayınladığı rapora göre dijital yayıncılık devinin abone sayısı, 10 yılı aşkın zaman sonra ilk kez azaldı. Şirket, bu yılın ilk çeyreğinde 221 milyondan fazla aboneye sahip olduğunu ancak bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre azaldığını açıklamıştı.

BORSADA ÇAKILDI

Netflix’in açıklamasının ardından ön işlemlerde yüzde 20 değer kaybeden Netflix hisseleri açılışta adeta çakıldı. Hisseler bir gün içinde yüzde 38’in üzerinde değer kaybetti.

Netflix’in abone sayısının düşmesi diğer yayıncılık hizmeti veren kuruluşlarını da etkiledi. Nasdaq’da  Disney’in hisseleri yüzde 4 düştü, Warner Bros’un hisseleri yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti.

ABONE SAYISI NEDEN DÜŞTÜ?

Netflix, abone sayısındaki düşüşün büyük oranda Ukrayna savaşı sonrasında Rusya'dan çekilmesinden ve hesap paylaşımından kaynaklandığını belirtti. Geliri de azalan şirket, birçok ülkede abonelik ücretlerini artırmıştı.

Netflix geçen haftalarda abonelik ücretinin Türkiye'de de artacağını duyurmuştu. Değişiklikle birlikte, temel plan ücreti 26,99 TL’den 37,99 TL’ye, standart plan ücreti 40,99 TL’den 57,99 TL’ye ve özel plan ücreti de 54,99 TL’den 77,99 TL’ye çıkarıldı.

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