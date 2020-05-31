  • BIST 105.520
  • Altın 379,423
  • Dolar 6,8125
  • Euro 7,5605
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

New Jersey'de polis, George Floyd cinayetini protesto edenlerle beraber yürüdü

» »
"Değişim için birleşene kadar yürüyeceğiz"
New Jersey'de polis, George Floyd cinayetini protesto edenlerle beraber yürüdü

ABD'nin büyük şehirleri Afrikan Amerikalı George Floyd'un bir polis memuru tarafından gözaltındayken boğularak öldürülmesinin ardından güvenlik güçleri ile eylemcileri karşı karşıya getiren dev protestolarla sarsılırken, New Jersey'nin Camden kentinde çok farklı görüntüler vardı.

Camden'de düzenlenen barışçıl eylemde dini liderler, seçilmiş belediye görevlileri ve polis memurları protestocularla beraber yürüdü.

Yüzlerce kişilik kalabalık bir noktada Camden Bölge Karakolu'nun önünde durdu. Burada protestocular adına açıklamada bulunan Maniyah Figueroa, "Bugün burada Minneapolis halkı ile birlik içinde duruyoruz" dedi. Polis memurları ve belediye yetkilileri konuşması sırasında Figuroa'nın arkasında durdu.

Eyaletin güneyindeki polis teşkilatları memurun işlediği cinayetleri kınayan açıklamalarda bulunmuştu.

Yürüyüşe bölgeyi Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde temsil eden Demokrat Donald Norcross da katıldı. Norcross ilerleyen saatlerde, "Sistematik adaletsizlik devam edemez. Değişim için birleşene kadar yürüyeceğiz" şeklinde bir tweet attı.

ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan protestolar kısa süre içinde 48 kente yayıldı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • George Floyd protestoları: Detroit'te kalabalığa ateş açıldı, bir kişi hayatını kaybetti30 Mayıs 2020 Cumartesi 11:06
  • ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı 11 haftadır azalıyor30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:47
  • George Floyd'un Ölümüne Sebep Olan Polis Memuru Cinayetle Yargılanacak30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:04
  • Obama'dan Floyd'un ölümüne ilişkin açıklama30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:56
  • Floyd’un öldürülmesine yönelik protestolar 4. gününde30 Mayıs 2020 Cumartesi 08:47
  • Trump: Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz30 Mayıs 2020 Cumartesi 08:44
  • ABD'de polis şiddeti protestoları yayılıyor, Trump halkı tehdit etti29 Mayıs 2020 Cuma 17:58
  • Minnesota'da acil durum ilan edildi29 Mayıs 2020 Cuma 17:55
  • George Floyd protestoları: Minneapolis'te göstericiler bir polis karakolunu ele geçirdi29 Mayıs 2020 Cuma 17:43
  • George Floyd'u öldüren polis daha önce defalarca şikâyet edilmiş!29 Mayıs 2020 Cuma 17:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti