New York Times internetten 709 milyon dolar kar etti...

Gazeteciliğin dijitalleşmesi ve geleneksel gazeteciliğin sonunu geldiği savı sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada ilgili çevrelerin tartışma konusu. ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times’in son açıklaması bu tartışmayı bitirecek gibi görünüyor.

Dijitalleşme konusunda sektörün öncülleri arasında yer alan New York Times, dijital abonelik gelirini 709 milyon dolara çıkardı. Dijital içeriğe para harcayan okur sayısının 4.3 milyona ulaştığı, NYT’nin haber merkezinde çalışan gazeteci sayısının ise geçen yılki 120 işe alımla bin 600’e çıktığı aktarıldı.

New York Times, dijitalleşme konusuna bu eğilimin ortaya çıkmasıyla hız veren ve yatırım yapan bir yayın kuruluşu. NYT gibi, "yeni medya" öncülleri arasında yer alan Guardian ve Wall Street Journal'ın da yüksek karlar açıklaması ve haber merkezlerini güçlendirmesi sektörün geleceği açısından öncü sinyaller olarak görülüyor.

Financial Times geçtiğimiz aylarda, 2019'da 1 milyon ücretli abone sınırını aşacağını açıkladı. Son verilere göre dijital aboneliklerdeki artış hızı yüzde 7'den yüzde 11'e çıktı. Dijital yayıncılığın taşıyıcı kolonu abonelik sistemi.

Gazetelerin internette web sitesi açmasının üzerinden (The Washington Times ve New York Times) 24 yıl geçtikten sonra ulaşılan nokta bu.

Türkiye medyasının bugünkü tablosu da dünyadaki eğilimle benzerlik gösteriyor.

Gazetelerin son tirajları, artık kağıt gazete alımının "nostaljik bir ritüele" dönüşmeye başladığının kanıtı gibi.

Çok değil, bundan 10 yıl önce tek bir gazetenin tirajını artık en çok okunan 5 gazetenin toplam tirajı bile yakalayamıyor.

Aşağıdaki tabloda bugün (7 Şubat 2019) gazetelerin tirajları var. Bu verilerin “gerçek satış rakamlarını yansıtmadığı” kanaatini de kenara not ederek tablo incelendiğinde, sektörün öncü yayınlarının bile her gün kan kaybettiği görülüyor.

Dijitalin büyük bilmecesi: Gelir nereden olacak?

Haberin sosyal medya üzerinden yayıldığı dolayısıyla dijitaldeki reklam pastasının büyük bölümünün Google ve Facebook arasında paylaşıldığı bir pazarda, gazeteler için reklam yoluyla para kazanmak dijital mecrada da çok zor. Son yıllarda dijitaldeki reklam payında hızlı bir artış görülse de burada aslan payı yine Google ve Facebook'un.

Abonelik sistemi Türkiye için ne kadar mümkün?

ABD, İngiltere ve diğer pek çok Avrupa ülkesinde dijital gazeteler için paralı abonelik uygulaması belli bir başarı çıtasına ulaşmış görünüyor. İçerik için ödenen para okura nitelikli, doyurucu ve özgün habere ulaşma olanağı sağlıyor. Bu da pekçok okur için cezbedici olabiliyor.

Gazete ve dergiler birbirlerinden çok farklı abonelik sistemleri deniyor ve en yüksek faydayı elde etmeye çalışıyor. Reklamsız içerik için abonelik, premium içerik için abonelik ve tüm içerikler için abonelik diye tanımlanabilecek üçlü bir abonelik modeli uygulanıyor.Türkiye’de yeni medyanın önünde en büyük engel ise işte bu abonelik sistemi. Sınırlı okur kitlesine yayın yapan tematik birkaç kuruluş dışında henüz abonelik sistemine geçebilen yok, mevcut okur alışkanlıkları göze alındığında bunu düşünen de.

İstanbul Aydın Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Gökmen Karadağ, sistemin Türkiye'de de yayılması için "bedel ödenecek içerik üretimi"nin önemine vurgu yapıyor.

"Netflix’in Türkiye’deki performansı buna ilişkin ipuçları içeriyor. Yerli dijital dizi platformlarının çabaları önemli. Türkiye’de dijital yayın platformlarına ödeme yapma alışkanlığı güçlü. Bu diğer dallara da sıçrayabilir. Ama gazete derseniz orada durun. Orada yapılan haberciliğin niteliği çok önemli. Şu anki manzarada bu soruya iyimser bir yanıt vermek zor. Ama başka bir gazetecilik mümkün olduğunda ya da gazetecilik mümkün olduğunda bu soruya daha iyimser bir yanıt verilebilir."

Karadağ, Türkiye'de "geleneksel medyanın ölümü, dijital medyanın da yeteri kadar yol alamamasını" genel olarak içerik kalitesine ve politik atmosfere bağlıyor.