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New York Times’tan seçim yorumu: Kim kazanırsa kazansın…

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Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turuna geri sayım devam ederken ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, seçimin galibi ile ilgili dikkat çekici bir makale yayınladı.
New York Times’tan seçim yorumu: Kim kazanırsa kazansın…

Türkiye Pazar günü yapılacak seçimlere hazırlanırken uluslararası medya kuruluşlarının da ilgili giderek artıyor…

İlk tur oylamanın ardından bu pazar ülkenin yeni cumhurbaşkanı belli olurken, ABD’nin saygın gazetelerinden New York Times da bölgeden son gelişmeleri aktararak seçimin galibi ile ilgili yorumlarda bulundu.

New York Times’taki haberde, “Türkiye’deki seçimin kazananı için ödüllerden biri krizin ucundaki ekonomi olacak” başlığı kullanılırken son dönemde hükümetin seçim öncesinde yaptığı harcamaların ülke ekonomisine zarar vererek TL üzerinde baskı yarattığı belirtildi.

Kılıçdaroğlu’nun kazanması durumunda ilk odaklanması gereken konunun ekonomi olduğu belirtildi.

Haberde, “Enflasyon inatçı bir şekilde yüzde 44’te kaldı. Tüketiciler maaşlarıyla giderek daha da az gıda aldıklarını görmeye başladı. Ve şimdi hükümetin kuru baskılaması ekonomik büyümeyi tehdit ediyor ve ülkeyi krize doğru itebilir” yorumu yapıldı. Analizde, “Pazar günü başkanlık yarışını kim kazanırsa kazansın zorlu bir süreç olacak. Özellikle Erdoğan görevde kalırsa, aldığı ekonomik kararların sorunların temeli olduğu düşünülürse” denildi.

“KAZANANIN GÜNDEMİNİ DOMİNE EDECEK”

Türkiye’deki ekonomik çöküşün diğer ülkelerde de hissedilebileceği belirtilirken, “28 Mayıs’taki ikinci turda kim kazanırsa kazansın onun gündemini domine edecek bir konu” ifadesine yer verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iktidarının ilk 10 yılında yaşanan ekonomik büyümeye dikkat çekilirken, son yıllarda ise bu kazanımların eridiği ve TL’nin 2018’den beri dolara karşı  yüzde 80 değer kaybettiği hatırlatıldı.

Erdoğan’ın faiz artırımı yapmamasının sorunları tetiklediğinin belirtildiği haberde, “Seçim kampanyası süresince Erdoğan bu ekonomik kararlarını değiştirmeyeceğinin sinyalini verdi” denildi. Erdoğan’ın seçimden önce asgari maaşlara zam yaptığı ve memur maaşlarında da düzenlemeye gidildiği hatırlatılırken, “Verilen bu sözler, seçimi kim kazanırsa kazansın hükümetin gelecekte daha da çok para harcayacağı anlamına geliyor” denildi.

Erdoğan’ın Katar, Rusya ve Suudi Arabistan ile bazı finansal anlaşmalar yaptığı hatırlatılırken, “Bu anlaşmaların çoğunun detayları kamuoyu ile paylaşılmadı fakat ekonomistler bunların Erdoğan’ın seçimi kazanmak için odaklandığı ve uzun vadede ülkenin ekonomik sağlığını düşünmediği kısa vadeli stratejilerin parçası olduğunu söylüyor” yorumu da yapıldı.

“ERDOĞAN’IN HARCAMALARINA EK OLARAK…”

Haberde, “Eğer Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olursa, acilen eğilmesi gereken bir finansal durum miras alacak. Erdoğan’ın son aylarda yaptığı harcamalara ek olarak yeni yönetim, diğer ülkelerle yapılan ve detayları net olmayan finansal anlaşmalara da saygı göstermek zorunda kalacak” ifadesi kullanıldı.

Muhalefet bloğundan Kerim Rota, “Eğer Kılıçdaroğlu kazanırsa, kısa ve orta vadeli planlar yaparak hükümetin ekonomisini ve yatırımcının güvenini güçlendirmeliyiz” dedi.

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