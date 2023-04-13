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New York’ta suçla mücadelede yeni dönem

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New York Belediye Başkanı Eric Adams, şehirde suçla mücadele kapsamında robotik cihazların da yer aldığı birçok teknolojik güncellemenin yapıldığını açıkladı.
New York’ta suçla mücadelede yeni dönem

Adams, New York Polis Teşkilatı (NYPD) Komiseri Keecant Sewell ile robotik mobil K-9’un da yer aldığı bazı teknolojik cihazların tanıtıldığı etkinliğe katıldı.

Suçla mücadelede NYPD’yi ön plana çıkarmak için dünyanın en son teknolojilerini araştırdıklarını söyleyen Adams, “teknolojiden korkulmaması ve şeffaflığın esas olması ” gerekliliğini vurguladı.

SERİ VE ESNEK HAREKETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

New York polisi tarafından bu yaz pilot uygulamaya koyulacak teknolojiler arasında en çok ilgi çekenlerden biri Digidog isimli robotik mobil K-9 olurken robot köpeğin seri ve esnek hareketleri dikkati çekti.

Keechant Sewell, “Halkın, bu teknolojilerin şeffaf, tutarlı ve her zaman hizmet verdiğimiz insanlarla işbirliği içinde kullanılacağını bilmesini istiyoruz.” dedi.

Yaklaşık 32 kilo ağırlığında ve saatte 5,6 kilometre hıza sahip Digidog cihazının, NYPD’ye yüksek riskli veya tehlikeli olayları soruşturmada yardımcı olması için tasarlandığı ve iki yönlü iletişim yeteneğine sahip olduğu bilgisi paylaşıldı.

Digidog’ların asla silah taşımayacağı veya gözetleme amacıyla kullanılmayacağı kaydedildi.

ŞÜPHELİ ARAÇLARI TAKİP ETMEK DAHA RİSKSİZ HALE GELECEK

NYPD’nin kullanımına sunulan StarChase GPS isimli teknolojik ürün ise polisin şüpheli ve tehlike arz eden araçları yakın takip zorunluluğundan kurtaracak.

Uzaktan fırlatma veya elle yapıştırma yöntemiyle takip edilmek istenen araçlara monte edilebilecek dijital etiketin vereceği sinyal sayesinde söz konusu araçlar uzaktan takip edilerek gerektiğinde ve uygun görülen noktada müdahale edilebilecek.

New York Belediyesinin tanıttığı bir diğer güvenlik robotu K-5 Otonom Güvenlik Robotunun (ASR) ise toplu taşıma tesisleri gibi kapalı, halka açık alanlarda ekstra görüntü derlemedeki işlevselliği vurgulandı.

İnsanlarla iletişim kurabilen K5 ASR, daha önce kolluk kuvvetleri tarafından güvenlik sağlamak ve suçu caydırmak için ülke genelindeki üniversite kampüsleri, şirketler, alışveriş merkezleri gibi yerlerde kullanılmıştı.

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