New York'taki itibar davasında yargıç Trump'ı salondan atmakla tehdit etti

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yazar E. Jean Carroll'ın açtığı cinsel taciz suçlamaları sonrası itibarının zedelendiği yönündeki davada sessiz kalması yönündeki uyarıyı defalarca göz ardı etmesi üzerine mahkemeden atılmakla tehdit edildi.

Uyarı, Trump'ın 1999 yılında kendisini cinsel açıdan taciz ettiğini ileri süren Carroll'ın dava açmasından sonra itibarının zedelendiği yönünde ifade verirken yaşandı. Carroll'ın avukatları, müvekkilinin ifadesi sırasında Trump'ın avukatlarına dönerek "bu bir cadı avı" ve "bu gerçekten bir dolandırıcılık işi" gibi sözler söylediğini duydukları şikayetinde bulundu.

Carroll'ın avukatlarını Trump'ın sesinin jüri üyeleri tarafından duyulabileceğini ve bunun sonucu olarak bazı üyelerin dikkatinin Trump ve tanık kürsüsü arasında bölünmüş olabileceğini dile getirdi.

Bunun üzerine Yargıç Lewis A. Kaplan, Trump'a, rahatsız edici davranışlarını sürdürmesi halinde duruşmada hazır bulunma hakkının iptal edileceğini söyledi.

Kaplan, jüri üyeleri sabah arasının ardından duruşma salonuna dönmeden önce, "Sayın Trump'tan, jürinin duymaması için avukatıyla görüşürken sesini alçaltmaya özen göstermesini rica edeceğim." dedi.

Yargıçla Trump arasındaki diyalog

Kaplan, jürinin öğle yemeği için dağılmasından sonra yaptığı konuşmada, "Sayın Trump, umarım sizi duruşmadan dışlamayı düşünmek zorunda kalmam." dedi ve"Bunu yapmam için muhtemelen çok istekli olduğunuzu anlıyorum." diye ekledi.

Bunun üzerine Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olmak için parti içi seçim kampanyası yürüten Trump omuz silkerek "Çok isterim." diye karşılık verdi.

Bu davranış karşısında Yargıç Kaplan'ın "Yapacağını biliyorum. Görünüşe göre bu koşullarda kendini kontrol edemiyorsun." demesi üzerine de Trump "Sen de yapamazsın." diye mırıldandı

Yargıcın aleyhinde konuştu

Duruşmanın ardından adliye yakınlarında sahibi olduğu bir ofis binasında gazetecilere açıklama yapan Trump yargıcın aleyhinde konuştu.

Bill Clinton'ın atadığı yargıç için "kötü bir yargıç" ve "Trump düşmanı bir adam" diyen Trump, daha önce Yargıç Kaplan hakkında sosyal medya hesabından paylaştığı "öfkeden kuduran, düşmanca, küfürbaz, kaba ve tarafsız olmadığı açık" gibi ifadeleri yineledi.

Trump, New York'ta görülen başka bir davada da yargıç hakkında benzer yorumlarda bulunmuştu.

Elle dergisinde 25 yıldan fazladır bir öneri köşesi yazan E. Jean Carroll, bir mağazanın deneme kabininde Trump tarafından tecavüze uğradığına dair dava açmış, mahkeme Carroll'ın tecavüze değil, ancak cinsel tacize uğradığına hükmetmişti.

Carroll, bu davada, cinsel taciz suçlamasının ardından 'Tump'ın iftiralarıyla adını, kariyerini ve itibarını zedelediği' ileri sürerek tazminat talep ediyor.