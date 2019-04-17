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Nihal Olçok'tan, sandık görevlilerine 'FETÖ' imasında bulunan AK Partili Yavuz'a yanıt

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15 Temmuz darbe girişiminde eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, 31 Mart yerel seçiminin ardından İstanbul'da yaşanan seçim tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.
Nihal Olçok'tan, sandık görevlilerine 'FETÖ' imasında bulunan AK Partili Yavuz'a yanıt

Nihal Olçok, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'a "İki, kamu görevlisi olmayan FETÖ'den ihraç edilenlerin yakınları sandık görevlisiydi demiş sayın Yavuz. Mazbata krizinde akrabalık bu kadar önemliyse Sayın bakan Pakdemirli ve tutuklu kardeşi, sayın İsmail Kahraman ve firari damat, Lahey büyükelçimiz Şaban Dişli ve tutuklu kardeş???" şeklinde yanıt verdi.

İstanbul'daki seçimlerin iptali ve yenilenmesi için YSK'ye yapılan başvuru ile ilgili basın toplantısı düzenleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz şunları söylemişti:

 

ALİ İHSAN YAVUZ NE DEMİŞTİ?

"Sandık başı ve seçim kurulundaki iş ve işlemlerden kaynaklanan rakamlar var. YSK 28 bin diye açıklıyor düzeltildikçe eriyor. 12 kişi FETÖ'den ihraç edilen bu sandık başında rol almıştır. 9 sandık başkanı 3'ü de memur üye olarak. FETÖ'den ihraç edilenlerin yakınları da rol alamaz mı? Bunlar kamu görevlisi değil de önemli kısmı. O günden sonraki yöntemlere baktığımızda sosyal medya hareketliliğine baktığımızda bu işler sanki onların aktif rol aldığını gösteren işaretlerle dolu''.

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