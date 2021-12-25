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Nijer Ve Nijerya’nın Ortak Operasyonlarında 22 Boko Haram Üyesi Etkisiz Hale Getirildi

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Nijer ve Nijerya’nın ortak operasyonlarında 22 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi
Nijer Ve Nijerya’nın Ortak Operasyonlarında 22 Boko Haram Üyesi Etkisiz Hale Getirildi

Nijer ve Nijerya’nın Çad Gölü bölgesinde terör örgütü Boko Haram’a karşı 1 Aralık’tan bu yana yürütülen ortak operasyonlarında 22 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Nijer, Diffa merkezli Müşterek Çokuluslu Kuvvet Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Aralık'ta başlayan Nijer ve Nijerya’nın "Sharan Fague" adlı ortak operasyonlarında, 22 Boko Haram üyesinin öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Boko Haram üyelerine ait birçok askeri mühimmat ve aracın ele geçirildi kaydedildi.

İki ülke kara ve hava kuvvetlerinin operasyonlara katıldığı aktarılan açıklamada, 4 Nijeryalı ve 2 Nijerli askerin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri, 20 binden fazla kişinin ölümüne ve yüz binlerce kişinin göç etmesine neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

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