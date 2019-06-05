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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Nöbetçi Eczaneler - 5 Haziran 2019

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Nöbetçi Eczaneler - 5 Haziran 2019
Nöbetçi Eczaneler - 5 Haziran 2019

LEFKOŞA:

CEVHER ECZANESİ

 Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Dereboyu Lefkoşa

 2277251

***

İSMET ECZANESİ

 Bedrettin Demirel Cad.No:100 B Lefkoşa

 2281540

***

AŞAN ECZANESİ

 Selçuk Avkıran Sok.N0:1 TAŞKINKÖY METROPOL SÜPERMARKET ARASI Lefkoşa

 2255730

GİRNE:

AYDIN ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne

 8213361

***

GÜNDAL ECZANESİ

 Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne (Karakum Lemar Karşısı - İktisat Bankası Yanı)

 8160543

 

GAZİMAĞUSA:

GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ

 No:145 SALAMİS YOLU BİRLEŞMİŞMİLLETLER KAMPI KARŞISI MAĞUSA

 3656820

 ***

DEMET ECZANESİ

 New Castle No:1 Bayraktar yolu, Terminal Lemar Yanı Mağusa

 3663350

GÜZELYURT:

İNCİ ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

 7143252

İSKELE:

AVİCENNA ECZANESİ

 İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE

 05428550015

ÜST MESARYA:

MELİZ ECZANESİ

 Lefkoşa Mağusa Anayolu Demirhan

 2323100

ALT MESARYA:

SERVET GÖKŞİN ECZANESİ

 Dilekkaya Lefkoşa

 05338308401

KARPAZ:

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

 Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

 3755366

***

SAKINER ECZANESİ

 YENİ ERENKÖY MAĞUSA

 3744356

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