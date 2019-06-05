Nöbetçi Eczaneler - 5 Haziran 2019

LEFKOŞA:
CEVHER ECZANESİ
Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Dereboyu Lefkoşa
2277251
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İSMET ECZANESİ
Bedrettin Demirel Cad.No:100 B Lefkoşa
2281540
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AŞAN ECZANESİ
Selçuk Avkıran Sok.N0:1 TAŞKINKÖY METROPOL SÜPERMARKET ARASI Lefkoşa
2255730
GİRNE:
AYDIN ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne
8213361
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GÜNDAL ECZANESİ
Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne (Karakum Lemar Karşısı - İktisat Bankası Yanı)
8160543
GAZİMAĞUSA:
GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ
No:145 SALAMİS YOLU BİRLEŞMİŞMİLLETLER KAMPI KARŞISI MAĞUSA
3656820
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DEMET ECZANESİ
New Castle No:1 Bayraktar yolu, Terminal Lemar Yanı Mağusa
3663350
GÜZELYURT:
İNCİ ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
7143252
İSKELE:
AVİCENNA ECZANESİ
İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE
05428550015
ÜST MESARYA:
MELİZ ECZANESİ
Lefkoşa Mağusa Anayolu Demirhan
2323100
ALT MESARYA:
SERVET GÖKŞİN ECZANESİ
Dilekkaya Lefkoşa
05338308401
KARPAZ:
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele
3755366
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SAKINER ECZANESİ
YENİ ERENKÖY MAĞUSA
3744356
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