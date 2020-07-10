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Numan Kurtulmuş: Ayasofya'nın ibadete açılmasını ümit ediyoruz

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AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, dün yaptığı açıklamada “Ayasofya’nın ibadete açılmasını ümit ediyoruz” dedi.
Numan Kurtulmuş: Ayasofya'nın ibadete açılmasını ümit ediyoruz

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, dün yaptığı açıklamada “Ayasofya’nın ibadete açılmasını ümit ediyoruz” dedi.

DHA’ya konuşan Kurtulmuş’un Ayasofya ile ilgili açıklamaları şöyle:

“Yargıda devam eden süreç var. Temennimiz, yargının bu konuda müspet bir karar vereceği. Yani eski, bunun müze haline getirilmesini sağlayan Bakanlar Kurulu kararının uygun olmadığı şeklinde karar vereceği, bunun da otomaik sonucu olarak Ayasofya’nın ibadete açılacağını bekliyoruz, böyle ümit ediyoruz.”

“Bu Türkiye için önemli dönüm noktası, bundan da birileri rahatsızlık duyuyor. İçimizdeki Bizanslıların bu konuda rahatsızlık duymasını asla kabul edemeyiz. Bütün partilerden çok destek vardır. Milletimiz Ayasofya’nın ibadete açılmasını dört gözle bekliyor.”

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