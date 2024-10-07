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Nusret Sırdar: Hakem havuzumuzu genişleteceğiz

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Nusret Sırdar: Hakem havuzumuzu genişleteceğiz
Nusret Sırdar: Hakem havuzumuzu genişleteceğiz

Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Başkanı Nusret Sırdar ilk açıklamasını yaptı

Hakem havuzumuzu genişleteceğiz

Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Başkanı Nusret Sırdar ilk açıklamasını yaptı.
Nusret Sırdar şöyle konuştu:
“Öncelikle herkese hayırlı olmasını dilerim. 20 yıllık hakemlik yaşantımın ardından hayallerimden biri olan MHK Başkanı olarak yola devam edecek olmam beni heyecanlandırıyor. Başta Eser Taçoy hocam olmak üzere üzerimde emeği olan herkese çok teşekkür ederim. 
Hakem camiasını tekrardan bir çatı altında toplamak, aynı hedef için samimi dürüst şekilde davranarak çalışmalarımızı yapmak ilk hedefimizdir. Yapılacak olan eğitimler, rutin toplantılar ile var olan kalitemizi yukarıya çıkartacağımızı düşünmekteyim. Tecrübeli hocalarımız ile yeni arkadaşlarımıza her konuda destek olup, hakem havuzumuzu genişletip, onları her geçen gün daha iyiye götürmeyi planlıyoruz. 
Benimle birlikte MHK’da Deniz Orhunöz ve Salih Işık arkadaşlarım yer alacaklardır. Eğitim kurulumuzda ise Ülviye Beşe, Okan Kandıran ve Tugay Yazgan hocalarımız bizlere destek olacaklardır. 
Bu güzel ve birbirinden değerli ve kaliteli hocalarımız ile güzel işlere imza atacağımızı düşünmekteyim. 
Federasyon yönetimimizle yaptığımız tüm görüşmelerde bizlere her konuda destek olacaklarını ilettiler. Onlara da buradan teşekkür ederim. Yöneticiler, antrenörler, sporcular ve hakemler bir aile gibi sevgi saygı çerçevesinde güzel bir sezon geçirmemizi dilerim. Tekrardan herkese hayırlı olsun.”
Basketbol Federasyonu Merkex Hakem Kurulu Başkanı Nusret Sırdar ve ekibi bugün saat 19.00’da TED Koleji Konferans Salonu’nda hakemlerle bir ataya gelecek

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